"No solamente pone en riesgo la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país": presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia sobre declaraciones de Petro contra el sector

Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia, se refirió en NTN24 a la ola violenta en Bogotá y Medellín que surgió por las protestas a favor de Palestina y en contra del “genocidio” de Israel en la Franja de Gaza.

En la capital colombiana, algunos manifestantes atacaron un comando de atención inmediata de la Policía, causaron destrozos en locales comerciales y arremetieron contra buses del sistema de transporte. Mientras que en Medellín, un grupo de encapuchados intentó ingresar violentamente a la sede principal de la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI).

El presidente Gustavo Petro intensificó la controversia al lanzar duras críticas contra el sector empresarial: “Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida”.

En ese contexto, el presidente del Consejo Gremial Nacional de Colombia expresó su preocupación por la retórica del mandatario colombiano.

“Es muy triste ver que un presidente de la República no se dé cuenta que en un país polarizado está poniendo en riesgo no solamente la vida de los empresarios, sino también la seguridad económica del país”, dijo.

Sánchez advirtió sobre las posibles consecuencias económicas de esta situación, señalando que las tensiones diplomáticas con países como Estados Unidos e Israel podrían afectar significativamente las ventas de los productos del país en el extranjero.

“Las exportaciones que se tenían a Israel y otros sectores importantes como las del carbón, se les ha cerrado la puerta”, comentó.