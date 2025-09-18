Embajada estadounidense revoca y deniega visas de ejecutivos de un país específico por su relación con el fentanilo

La embajada estadounidense revocó y denegó desde este jueves los visados de los ejecutivos de un país en específico tras encontrar que estaban relacionados de cierta manera con el fentanilo.

La medida ratifica la postura actual de Estados Unidos en la preservación de su seguridad nacional y estratégica que, asegura, se ha visto perjudicada en los últimos años por el tráfico de varias sustancias que, entre otras cosas, ponen en riesgo la integridad de sus ciudadanos.

VEA TAMBIÉN Potencia mundial buscará atraer a más visitantes extranjeros ampliando la entrada al país sin visa o

En ese sentido, las embajadas a lo largo del mundo han endurecido sus políticas migratorias para hacer frente a dicha seguridad del país norteamericano como una estrategia notoria de la actual administración.

Es por eso que la embajada de Estados Unidos en Nueva Delhi tomó drásticas medidas sobre las visas de algunos ejecutivos y líderes corporativos de la India debido a su participación en el tráfico de precursores de fentanilo, según indica un comunicado de la embajada.

Los precursores del fentanilo se refieren a las sustancias químicas básicas o progenitoras que forman el fentanilo, una de las principales causas de muerte por sobredosis en el país norteamericano.

VEA TAMBIÉN Una avalancha se llevó por delante un pueblo en India y dejó al menos 56 muertos o

Aunque el comunicado de la embajada no nombró textualmente a las personas afectadas, se conoció gracias a un portavoz que se trataba de ciudadanos indios.

Los funcionarios del gobierno indio han estado cooperando estrechamente con sus homólogos estadounidenses para combatir el desafío del tráfico de drogas, agregó la embajada de Estados Unidos en su declaración.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la India no respondió de inmediato a las solicitudes de la prensa para hacer comentarios sobre las medidas de visas estadounidenses.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuyos aranceles punitivos del 50% a las importaciones indias perjudicaron las relaciones bilaterales, ha impuesto anteriormente gravámenes adicionales a las importaciones de China, México y Canadá, diciendo que facilitaban el flujo de fentanilo a Estados Unidos.

En una declaración al Congreso de Estados Unidos esta semana, Trump incluyó a India como uno de los 23 principales países de tránsito de drogas o de producción de drogas ilícitas, aunque agregó que la presencia de cualquier país en la lista no era necesariamente un reflejo de los esfuerzos de su gobierno en la lucha contra las drogas.

El lunes, por demás, Estados Unidos retiró la certificación de aliado en la lucha contra las drogas a Colombia, el mayor productor mundial de cocaína.

La certificación es una evaluación que desde 1986 hace cada año Washington sobre los esfuerzos antinarcóticos de una veintena de países productores y distribuidores a cambio de recursos. En el caso de Colombia, representa una ayuda de unos 380 millones de dólares anuales.

Colombia se unió a Afganistán, Bolivia, Birmania y Venezuela, países que, según el comunicado oficial, han "fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses tanto en cumplir con sus obligaciones bajo los acuerdos internacionales de lucha contra el narcotráfico como en tomar las medidas requeridas" según la legislación estadounidense.

Las tajantes medidas realzan la postura del mandatario republicano que cada vez eleva más la tensión en la región del mar Caribe con el despliegue militar que hace frente a los carteles de la droga, entre ellos el Cartel de los Soles encabezado por Nicolás Maduro.