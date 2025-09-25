Así se ven las tres mascotas del Mundial de 2026: FIFA presentó a los animales en un video imperdible

La FIFA dio a conocer este jueves a las tres mascotas que engalanarán el Mundial de 2026 que se disputará por primera vez en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

A través de un video imperdible, el máximo ente del fútbol mundial dio a conocer a los tres animales, uno por cada país organizador, que serán símbolos de la cita orbital del próximo año.

En el corto, que dura un poco más de un minuto, se revelan los animales que serán oficialmente las mascotas de la Copa del Mundo.

Finalmente, serán tres las mascotas en representación de cada uno de los países que albergará el Mundial de Fútbol.

Por México será ‘Zayu’, un jaguar con capacidad en el ataque; por Estados Unidos, será ‘Clutch’, un águila designada como la ‘10’ del equipo, y por último, ‘Maple’, en representación de Canadá, es un alce con virtudes en la defensa del arco.

En las imágenes se aprecia a cada una de las tres mascotas siendo llamadas para entrar a la cancha en defensa de un mismo equipo.

Se espera que la presentación oficial de las tres mascotas se lleve a cabo en el sorteo que tendrá lugar en Washington el próximo 5 de diciembre.

El sorteo del Mundial de 2026 se realizará en el Kennedy Center de Washington, donde se conocerá la suerte de los 48 equipos que participarán en la cita orbital, entre ellos, la selección Colombia.

Por Sudamérica, Argentina, Brasil, Ecuador, Uruguay y Paraguay completan la lista de selecciones participantes, mientras Bolivia disputará el repechaje por jugarse en marzo del próximo año.