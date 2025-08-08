"No tenemos ningún tema pendiente que resolver con Colombia": Perú rechaza reclamo de Gustavo Petro por la soberanía de isla en el Amazonas

La presidente de Perú, Dina Boluarte, respondió con firmeza a su par colombiano Gustavo Petro, quien este jueves reclamó la soberanía sobre la isla Santa Rosa ubicada en el Amazonas.

La mandataria aseguró que la soberanía de Perú no es un tema pendiente ni está sujeta a debate, al tiempo que afirmó no existe ningún diferendo limítrofe colombiano como sugiere el mandatario colombiano.

“La soberanía nacional no está con un tema pendiente de trata de ninguna manera. Así lo dice el tratado del año 1922 y su reconfirmación con el protocolo de Río de Janeiro de 1934”, indicó la mandataria.

A su vez, advirtió que no permitirá cuestionamientos infundados sobre sus fronteras.

“Nuestra isla Chinería, con su capital Santa Rosa de Loreto, es jurisdicción peruana y está dentro de nuestra soberanía nacional por lo que no hay nada pendiente que tratar con nuestro hermano país del norte”, agregó.

Este jueves, en el marco del aniversario de la Batalla de Boyacá, el presidente colombiano Gustavo Petro brindó un discurso desde Leticia en el que aseguró que “⁠Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

El mandatario sostuvo que “la isla de Santa Rosa junto con otras formaciones surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la asignación binacional de islas entre ambas repúblicas, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas” y calificó como un acto unilateral del estado peruano “la ley por medio de la cual se crea el distrito de Loreto”.

El mandatario también aseguró en su discurso que “exigir registró a las embarcaciones en Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de navegabilidad contemplado en el protocolo del tratado de Río de Janeiro”. Añadió que Colombia reitera su disposición de reactivar la comisión que impulsará acciones para garantizar el cumplimiento de dicho tratado.

Finalmente, dijo que Colombia ⁠recibe con beneplácito la invitación de Perú para participar de esa comisión que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre en Lima y que su país “reafirma su compromiso con La Paz y la diplomacia como camino para buscar la solución”.

No obstante, tras la respuesta de la mandataria peruana, dicha reunión, entre ambas delegaciones diplomáticas, podría estar en vilo.