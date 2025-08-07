Tensión entre Colombia y Perú: Petro no reconoce la soberanía peruana sobre la isla Santa Rosa en el río Amazonas

Durante el discurso por el aniversario de la Batalla de Boyacá, este 7 de agosto, el presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, se refirió a la tensión diplomática con Perú por la soberanía de la isla de Santa Rosa sobre el río Amazonas.

Desde la ciudad de Leticia, donde el Gobierno Nacional llevó acabo la fiesta patria, Petro Urrego emitió una declaración de Estado e indicó que “⁠Colombia no reconoce la soberanía de Perú sobre la isla y desconoce a las autoridades de facto impuestas en la zona”.

El Gobierno colombiano argumenta que “la isla de Santa Rosa junto con otras formaciones surgidas en el curso del río Amazonas con posterioridad a la asignación binacional de islas entre ambas repúblicas, no han sido asignadas a ninguna de las dos repúblicas”.

Además, señaló que ⁠”la ley por medio de la cual se crea el distrito de Loreto es un acto unilateral de Perú que desconoce los elementos binacionales, violando el principio de primacía del derecho internacional”.

⁠El mandatario también aseguró en su discurso que “exigir registró a las embarcaciones en Santa Rosa es inaceptable y violatorio al espíritu de navegabilidad contemplado en el protocolo del tratado de Río de Janeiro”. Añadió que Colombia reitera su disposición de reactivar la comisión que impulsará acciones para garantizar el cumplimiento de dicho tratado.

VEA TAMBIÉN Gobierno de Perú rechaza declaraciones del presidente Petro sobre supuesta apropiación de un territorio colombiano o

Finalmente, dijo que Colombia ⁠recibe con beneplácito la invitación de Perú para participar de esa comisión que tendrá lugar el próximo 11 y 12 de septiembre en Lima y que su país “reafirma su compromiso con La Paz y la diplomacia como camino para buscar la solución”.

El pasado 5 de agosto, el jefe de Estado colombiano anunció que la conmemoración de la Batalla de Boyacá tendría lugar en Leticia debido a que Perú había “copado un territorio que es de Colombia y ha violado el Protocolo de Río de Janeiro”.

Tras la declaración del mandatario, el Gobierno de Perú, en cabeza de la presidente Dina Boluarte, rechazó la acusación argumentando “derechos soberanos y actos de jurisdicción que ejerce legítima y legalmente” de manera pública y permanente “hace más de un siglo sobre la integridad de su territorio nacional”.

Por otro lado, el Gobierno de Perú aseguró que el Pleno del Congreso de la República del Perú aprobó por unanimidad el pasado 12 de junio la creación del nuevo distrito de Santa Rosa de Loreto, en uso de las potestades y atribuciones que le confiere la Constitución Política del Perú.

“Dicha circunscripción territorial se encuentra bajo la soberanía y jurisdicción de nuestro país, según los límites políticos internacionales definidos en el Tratado de Límites y Libre Navegación Fluvial entre Perú y Colombia del 24 de marzo de 1922, y los trabajos de demarcación realizados por la Comisión Mixta Demarcadora de Límites”, detalló.