"No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar": Trump sobre bloqueo a buques petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, justificó este miércoles el bloqueo total de todos los petroleros sancionados que ingresen o salgan de Venezuela, tras la reciente incautación de un buque petrolero venezolano anunciada por el propio mandatario la semana pasada.

“No vamos a dejar pasar a nadie que no deba pasar. Nos quitaron todos nuestros derechos energéticos, nos quitaron todo nuestro petróleo hace no mucho tiempo, nos lo quitaron ilegalmente”, pronunció ante la prensa, el mandatario de la unión americana.

Un día antes, el propio Trump mencionó que la decisión responde al “robo de activos estadounidenses” y a otras acusaciones como terrorismo, narcotráfico y trata de personas, razones por las que su administración ha designado al régimen venezolano como una organización terrorista extranjera.

“Por ello, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela”, sostuvo.

La medida fue anunciada a través de un extenso mensaje publicado en su red social Truth Social, donde el presidente volvió a cargar contra el gobierno de Nicolás Maduro, a quien ha señalado en reiteradas ocasiones como líder del llamado Cartel de los Soles.

En su publicación, Trump advirtió que Venezuela “está completamente rodeada por la mayor armada jamás reunida en la historia de Sudamérica” y aseguró que la presión aumentará hasta que el país “devuelva a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que fueron robados”.

El jefe de Estado también explicó que el régimen de Maduro, considerado ilegítimo por la Casa Blanca, estaría utilizando recursos petroleros “extraídos de yacimientos robados” para financiar actividades como el narcotráfico, la trata de personas, asesinatos y secuestros.

Desde el inicio de su segundo mandato, Trump ha reforzado su estrategia de seguridad nacional frente a organizaciones criminales vinculadas al narcotráfico, así como una política migratoria más estricta, la cual, según ha señalado, fue debilitada durante la administración del demócrata Joe Biden.

En ese contexto, aseguró que los migrantes indocumentados y presuntos delincuentes enviados por el régimen venezolano a Estados Unidos durante el anterior gobierno “están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado”.

El pasado 10 de diciembre, Estados Unidos llevó a cabo la incautación del petrolero Skipper (IMO #9304667) en aguas internacionales frente a las costas de Venezuela.

Aunque el buque transportaba crudo venezolano, la operación fue ejecutada por fuerzas estadounidenses bajo una orden judicial emitida por un tribunal de Washington D.C.