NTN24
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Miércoles, 17 de diciembre de 2025
Régimen venezolano

Régimen de Venezuela califica de "irracional" el bloqueo a petroleros anunciado por Trump: "el objetivo es robarse las riquezas"

diciembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
Donald Trump y Nicolás Maduro (AFP)
La decisión de Trump se suma al despliegue militar que ordenó desde agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de luchar contra el narcotráfico.

El régimen venezolano respondió a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear "totalmente" todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, luego de la incautación anunciada por el mismo Trump la semana pasada a un petrolero venezolano.

"Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo Trump.

o

Tras esto, el régimen de Venezuela calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país anunciado por el republicano.

La decisión de Trump se suma al despliegue militar que ordenó desde agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas denuncia que las maniobras militares buscan en realidad forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", indicó el régimen venezolano en un comunicado.

Asimismo, la dictadura señaló que Trump viola el derecho al "libre comercio y la libre navegabilidad", al lanzar "una amenaza temeraria y grave contra" Venezuela.

Fuerzas militares desplegadas en el Caribe incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por la tiranía de Maduro de "robo descarado" y un acto de piratería.

o

Desde su segundo mandato, Trump se ha empeñado en fortalecer no solo la seguridad nacional de cara a la amenaza que representan los grupos criminales del narcotráfico, sino que también ha robustecido una intensa política migratoria que, según cree, estuvo mal direccionada durante el Gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

"Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", escribió también este martes Trump en su post de Truth Social.

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó el presidente estadounidense.

Temas relacionados:

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Petróleo

Régimen de Maduro

Donald Trump

Gobierno de Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Fentanilo, ¿arma de destrucción masiva?: el análisis de experto tras la postura de Trump y Sheinbaum

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos anunció que “el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera”

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Tiroteo en Sídney: ¿Cómo se llega a este punto en un país muy riguroso con el porte de armas?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Colombia no podría ni siquiera considerar darle asilo": Juan Falkonerth analiza hipótesis de la canciller sobre Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál es el balance de las explicaciones ante el Congreso de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre despliegue cerca de Venezuela?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Albert Ramdin/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
María Corina Machado, Nobel de Paz

Secretario general de la OEA defiende acciones contra el régimen de Maduro: "se debe hacer algo. Está claro quién ganó las elecciones"

José Antonio Kast | Foto AFP
José Antonio Kast

"El tema de la seguridad influyó en la ciudadanía para elegir al nuevo presidente": analistas sobre victoria de José Antonio Kast en las elecciones de Chile

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Estados Unidos

"Estaremos golpeándolos también por tierra": Trump sobre operaciones contra organizaciones del narcotráfico en medio de despliegue cerca de Venezuela

Nicolás Maduro - EFE
Régimen de Maduro

Le da a entender “al régimen de Maduro que prácticamente están tocando territorio venezolano”: especialista en contrainteligencia sobre decisión de Trinidad y Tobago

La senadora Paloma Valencia. (EFE)
Elecciones en Colombia

Paloma Valencia fue elegida como la candidata única del partido Centro Democrático para las presidenciales de 2026 en Colombia

Más de Política

Ver más
Campaña presidencial de Gustavo Petro - Foto: EFE
Consejo Nacional Electoral

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Xiomara Castro - AFP
Elecciones

Cuando se proyecta una dura derrota para el gobierno de Xiomara Castro en Honduras, la presidente dice que los comicios están “viciados de nulidad”

Régimen de Maduro | Foto EFE
Cartel de Los Soles

Régimen califica de "ridícula" la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista internacional

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

China frustrada y furiosa reclama a México, Panamá, Perú, Chile y otros países

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Lando Norris, campeón de la F1 2025 (AFP)
F1

Final de infarto en la F1: Lando Norris se proclamó campeón por apenas dos puntos pese a la presión de Max Verstappen

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Jugadores selección Colombia Sub-20 - Foto: EFE
Selección Colombia sub-20

Figura de la selección Colombia Sub-20 ya arribó a su nuevo club tras polémico paso por el FPC

Bruce Willis | Foto: EFE
Bruce Willis

El motivo por el que la familia de Bruce Willis donará su cerebro después de muerto

Fortunas de América Latina | Foto Canva
Economía

Estas son las personas más ricas de América Latina: tres colombianos aparecen en la clasificación de Bloomberg Billionaires

Representantes del colombiano El Chato celebran el reconocimiento como mejor restaurante en 2025. (EFE)
Ranking

Restaurante colombiano roza la gloria tras ser elegido como el mejor de Latinoamérica: así fue su ascenso hasta desplazar a emblemáticos lugares de Perú y Argentina

Donald Trump - Guardia Nacional (AFP)
Washington

"El animal que disparó está gravemente herido, pagará un precio muy alto": Trump sobre ataque a soldados de la Guardia Nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre