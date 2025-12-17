Régimen de Venezuela califica de "irracional" el bloqueo a petroleros anunciado por Trump: "el objetivo es robarse las riquezas"

El régimen venezolano respondió a la decisión del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear "totalmente" todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela, luego de la incautación anunciada por el mismo Trump la semana pasada a un petrolero venezolano.

"Por el robo de nuestros activos y por muchas otras razones, entre ellas el terrorismo, el tráfico de drogas y el tráfico de personas, el régimen venezolano ha sido designado como organización terrorista extranjera. Por lo tanto, hoy ordeno el bloqueo total y completo de todos los petroleros sancionados que entren y salgan de Venezuela", dijo Trump.

Tras esto, el régimen de Venezuela calificó de "irracional" y de "grotesca amenaza" el bloqueo a petroleros sancionados que transporten petróleo desde y hacia el país anunciado por el republicano.

La decisión de Trump se suma al despliegue militar que ordenó desde agosto en el Caribe y el Pacífico con el argumento de luchar contra el narcotráfico. Caracas denuncia que las maniobras militares buscan en realidad forzar un "cambio de régimen para apropiarse del petróleo".

"El presidente de los Estados Unidos pretende imponer de manera absolutamente irracional un supuesto bloqueo militar naval a Venezuela con el objetivo de robarse las riquezas que pertenecen a nuestra Patria", indicó el régimen venezolano en un comunicado.

Asimismo, la dictadura señaló que Trump viola el derecho al "libre comercio y la libre navegabilidad", al lanzar "una amenaza temeraria y grave contra" Venezuela.

Fuerzas militares desplegadas en el Caribe incautaron el 10 de diciembre un buque cisterna que estaba sancionado por el Departamento del Tesoro, y que acababa de salir de Venezuela cargado de petróleo.

Estados Unidos se quedó con el buque y el crudo, lo que fue calificado por la tiranía de Maduro de "robo descarado" y un acto de piratería.

Desde su segundo mandato, Trump se ha empeñado en fortalecer no solo la seguridad nacional de cara a la amenaza que representan los grupos criminales del narcotráfico, sino que también ha robustecido una intensa política migratoria que, según cree, estuvo mal direccionada durante el Gobierno de su antecesor, el demócrata Joe Biden.

"Los inmigrantes ilegales y los delincuentes que el régimen de Maduro ha enviado a Estados Unidos durante la débil e ineficaz administración Biden están siendo devueltos a Venezuela a un ritmo acelerado", escribió también este martes Trump en su post de Truth Social.

"Estados Unidos no permitirá que delincuentes, terroristas u otros países roben, amenacen o dañen a nuestra nación y, del mismo modo, no permitirá que un régimen hostil se apropie de nuestro petróleo, nuestras tierras o cualquier otro activo, todo lo cual debe ser devuelto a Estados Unidos de forma inmediata. ¡Gracias por su atención a este asunto!", concluyó el presidente estadounidense.