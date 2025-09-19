Con acciones de Trump frente al régimen de Maduro "vemos luz al final del túnel en Venezuela", asegura profesor de las FF. AA. de Estados Unidos

El reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha incrementado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y generado importantes consecuencias. Entre ellas, se destaca la presunta deserción de un alto oficial de la Fuerza Aérea venezolana, quien se habría entregado a las autoridades estadounidenses.

Según fuentes no oficiales, se trataría del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, jefe de recursos humanos de la aviación militar. El militar habría huido por mar desde el Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago, oculto entre pescadores, para luego entregarse a Estados Unidos.

Luis Quiñones, veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos, reveló esta información en una entrevista con NTN24, aunque se abstuvo de confirmar la identidad del oficial. "No quiero entrar en el nombre exacto porque nos han pedido que mantengamos esto [...] El fiscal general de Estados Unidos ha preparado los documentos a la corte", explicó Quiñones.

El experto en seguridad Hugo Archa aseguró que esta situación forma parte de una “estrategia integral" de Estados Unidos para presionar al régimen de Maduro. "Tenemos que entender el concepto de todos los medios al alcance. El tema de la recompensa que sigue vigente, el tema de la posibilidad de la entrega de la cúpula de la organización que conocemos ahora como el Cartel de los Soles", explicó Archa.

Archa enfatizó que el gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como legítimo, sino que lo considera parte de "una organización criminal de naturaleza terrorista que usurpa el poder". Por ello, las acciones actuales no buscarían un "cambio de gobierno" sino la “captura de una organización” que amenaza la seguridad de EE.UU.

"Venezuela tiene un gobierno electo y lo que tiene es una organización criminal de naturaleza terrorista que usurpa el poder", aseguró.

“Esto no sería un cambio de gobierno. Esto sería la captura de la cúpula de una organización transnacional, criminal, organizada, devenida en organización terrorista, que de acuerdo a la orden ejecutiva del presidente amenaza la seguridad y la vida de Estados Unidos y sus ciudadanos”, enfatizó.

Frente a los ejercicios militares estadounidenses, el régimen venezolano ha respondido con sus propias maniobras en la isla de La Orchila, sin embargo, Archa las calificó como un "operativo de relaciones públicas" sin real capacidad frente al poderío militar de EE.UU.

El experto sostuvo también que la situación actual muestra avances significativos en los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela, aunque advirtió que los plazos pueden no ajustarse a las ansias de cambio inmediato. "Deberíamos evaluar dónde estamos hoy, dónde está el régimen, cuánta legitimidad ha perdido, cuán aislado está", reflexionó.

“Hemos vivido durante este periodo a un ritmo febril un concurso de eventos que en una secuencia velocísima nos lleva ante la perspectiva de que podemos ver finalmente una luz al final del túnel”, expresó.