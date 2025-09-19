NTN24
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Viernes, 19 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

Con acciones de Trump frente al régimen de Maduro "vemos luz al final del túnel en Venezuela", asegura profesor de las FF. AA. de Estados Unidos

septiembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hugo Acha, analista en temas de Seguridad y profesor de Fuerzas Especiales en las Fuerzas Armadas de EE. UU., se refirió en La Tarde de NTN24 sobre el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela y aseguró que el régimen es una “organización criminal”.

El reciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe ha incrementado la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y generado importantes consecuencias. Entre ellas, se destaca la presunta deserción de un alto oficial de la Fuerza Aérea venezolana, quien se habría entregado a las autoridades estadounidenses.

Según fuentes no oficiales, se trataría del general de división Pedro Rafael Suárez Caballero, jefe de recursos humanos de la aviación militar. El militar habría huido por mar desde el Delta Amacuro hacia Trinidad y Tobago, oculto entre pescadores, para luego entregarse a Estados Unidos.

Luis Quiñones, veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos, reveló esta información en una entrevista con NTN24, aunque se abstuvo de confirmar la identidad del oficial. "No quiero entrar en el nombre exacto porque nos han pedido que mantengamos esto [...] El fiscal general de Estados Unidos ha preparado los documentos a la corte", explicó Quiñones.

o

El experto en seguridad Hugo Archa aseguró que esta situación forma parte de una “estrategia integral" de Estados Unidos para presionar al régimen de Maduro. "Tenemos que entender el concepto de todos los medios al alcance. El tema de la recompensa que sigue vigente, el tema de la posibilidad de la entrega de la cúpula de la organización que conocemos ahora como el Cartel de los Soles", explicó Archa.

Archa enfatizó que el gobierno estadounidense no reconoce a Maduro como legítimo, sino que lo considera parte de "una organización criminal de naturaleza terrorista que usurpa el poder". Por ello, las acciones actuales no buscarían un "cambio de gobierno" sino la “captura de una organización” que amenaza la seguridad de EE.UU.

"Venezuela tiene un gobierno electo y lo que tiene es una organización criminal de naturaleza terrorista que usurpa el poder", aseguró.

“Esto no sería un cambio de gobierno. Esto sería la captura de la cúpula de una organización transnacional, criminal, organizada, devenida en organización terrorista, que de acuerdo a la orden ejecutiva del presidente amenaza la seguridad y la vida de Estados Unidos y sus ciudadanos”, enfatizó.

o

Frente a los ejercicios militares estadounidenses, el régimen venezolano ha respondido con sus propias maniobras en la isla de La Orchila, sin embargo, Archa las calificó como un "operativo de relaciones públicas" sin real capacidad frente al poderío militar de EE.UU.

El experto sostuvo también que la situación actual muestra avances significativos en los esfuerzos por restaurar la democracia en Venezuela, aunque advirtió que los plazos pueden no ajustarse a las ansias de cambio inmediato. "Deberíamos evaluar dónde estamos hoy, dónde está el régimen, cuánta legitimidad ha perdido, cuán aislado está", reflexionó.

“Hemos vivido durante este periodo a un ritmo febril un concurso de eventos que en una secuencia velocísima nos lleva ante la perspectiva de que podemos ver finalmente una luz al final del túnel”, expresó.

Temas relacionados:

Despliegue militar de Estados Unidos

Régimen de Maduro

Fuerzas Armadas

Cartel de Los Soles

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Queremos que Estados Unidos vea que el Congreso de Colombia está con su posición y no con la de Gustavo Petro": senador JotaPe Hernández

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Con acciones de Trump frente al régimen de Maduro "vemos luz al final del túnel en Venezuela", asegura profesor de las FF. AA. de Estados Unidos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Protestas en Nueva York tras polémicas declaraciones de Donald Trump sobre la suspensión del programa de Jimmy Kimmel

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cómo va el liderazgo del papa León XIV cuando se cumplen 4 meses de su pontificado?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump justifica ataques en el Caribe y despliega aviones F-35B en Puerto Rico para combatir narcotráfico

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Por qué el presidente Gustavo Petro no reconoce al Cartel de los Soles como grupo criminal y terrorista?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Javier Milei, presidente de Argentina, y Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Cartel de Los Soles

Gobierno de Argentina declara al Cartel de los Soles como organización terrorista y advierte "sanciones financieras y restricciones operativas"

Astronauta y mujer mayor en línea - Fotos de referencia Canva
Estafa

"Un amor más allá de la Luna": ⁠supuesto astronauta estafa a una mujer solicitándole miles de dólares para evitar una inminente y ficticia crisis espacial

Opinión

Ver más
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Donald Trump - AFP
Donald Trump

"Tenemos grabaciones de ellos hablando": Trump revela que existe evidencia de los ocupantes de la lancha atacada en el Caribe que los vincula con el tráfico de drogas hacia EE. UU.

Jhon Jáder Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

El Fenerbahce tomó drástica decisión tras eliminación de la Champions League que podría afectar al colombiano Jhon Durán

Marte/ Luna/ Egusi - Fotos de referencia Canva
Marte

Científico explica razón por la que envió semilla de melón de su país al espacio en ambicioso proyecto de la NASA sobre Marte y la Luna

Carteles de recompensa contra Maduro, Cabello y Padrino López.
Cartel de Los Soles

Más líderes políticos de la región se suman a la designación del Cartel de los Soles como un grupo terrorista

Ideal para quienes buscan una alternativa saludable | Foto Canva
Ponte al Día

Receta de tártara de arándanos: un postre saludable, sin horno y lleno de antioxidantes

Este domingo 7 de septiembre habrá un eclipse total de Luna - Foto NASA
Eclipse de Luna

Hora, países y detalles del gran eclipse total de Luna que ocurrirá este fin de semana

Cancha de fútbol / Alexis Sánchez, futbolista chileno - Fotos: Pexels / EFE
Fútbol

Cerró el mercado de fichajes en el fútbol de élite: el veterano chileno Alexis Sánchez entre las sorpresas de la ventana de traspasos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda