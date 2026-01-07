Trump afirma "que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del acuerdo petrolero

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que “Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos” con el dinero que haga parte de acuerdo petrolero recientemente anunciado con el régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

“Me acaban de informar que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciban de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, afirmó Trump.

El mandatario manifestó que estas compras incluirán, “entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal: una decisión sabia y algo muy bueno para el pueblo de Venezuela y los Estados Unidos”, finalizó.

El presidente Trump se pronunció luego de que el martes anunciara que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

Además, indicó que solicitó a su secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, finalizó Trump en su mensaje del martes publicado en la red Truth Social.