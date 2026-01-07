NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Donald Trump

Trump afirma "que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos" con el dinero del acuerdo petrolero

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
El mandatario manifestó que estas compras incluirán, “entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informó este miércoles que “Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos” con el dinero que haga parte de acuerdo petrolero recientemente anunciado con el régimen encabezado por Delcy Rodríguez.

“Me acaban de informar que Venezuela va a comprar solo productos fabricados en Estados Unidos, con el dinero que reciban de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero”, afirmó Trump.

El mandatario manifestó que estas compras incluirán, “entre otras cosas, productos agrícolas estadounidenses, medicamentos, dispositivos médicos y equipos fabricados en Estados Unidos para mejorar la red eléctrica y las instalaciones energéticas de Venezuela”.

“En otras palabras, Venezuela se compromete a hacer negocios con los Estados Unidos de América como su socio principal: una decisión sabia y algo muy bueno para el pueblo de Venezuela y los Estados Unidos”, finalizó.

El presidente Trump se pronunció luego de que el martes anunciara que las que definió como “autoridades provisionales” de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo a Estados Unidos.

“Me complace anunciar que las Autoridades Provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad y autorizado a los Estados Unidos. Este petróleo se venderá a su precio de mercado y yo, como presidente de los Estados Unidos, controlaré ese dinero para garantizar que se utilice en beneficio del pueblo venezolano y de Estados Unidos”, afirmó Trump.

Además, indicó que solicitó a su secretario de Energía, Chris Wright, que ejecute este plan de inmediato.

“El petróleo se transportará en buques de almacenamiento y se transportará directamente a los muelles de descarga en Estados Unidos. ¡Gracias por su atención!”, finalizó Trump en su mensaje del martes publicado en la red Truth Social.

Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU.
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

El Helicoide
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Presos políticos
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Presos políticos en Venezuela
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado viajará a Oslo, pero no llegará a la ceremonia del Nobel de la Paz

Donald Trump y Javier Milei
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Soldados muertos en Ecuador
Captura

Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado viajará a Oslo, pero no llegará a la ceremonia del Nobel de la Paz

Spotify
Spotify

Las medidas que tomó Spotify luego de que hackers piratearan su catálogo musical

J Balvin
J Balvin

J Balvin se sincera sobre una supuesta enemistad con Bad Bunny: “su nombre es envidia”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania
Estados Unidos

Inicia la reunión entre Zelenski y Trump en Florida para abordar el plan de paz en Ucrania

Donald Trump y Javier Milei
Javier Milei

“Argentina saluda la presión de Estados Unidos y Donald Trump para liberar al pueblo venezolano”: Javier Milei

Soldados muertos en Ecuador
Captura

Líder de guerrilla colombiana capturado en Emiratos será repatriado a Ecuador: es responsable del asesinato de militares

Represión en Venezuela
Informe ONU

La ONU incluye a la Guardia Nacional Bolivariana en la lista de cuerpos que cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Stranger Things estrena su quinta y última temporada
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre