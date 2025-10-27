NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Régimen de Maduro

"Nuestro futuro no depende de Venezuela": Trinidad y Tobago tilda de "chantaje" la amenaza del régimen de Maduro de suspender todos los acuerdos gasíferos

octubre 27, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Kamla Persad-Bissessar y Nicolás Maduro - EFE
"No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político", dijo la primera ministra Kamla Persad-Bissessar.

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que su país no es "susceptible a ningún chantaje" ante la amenaza de Venezuela de suspender todos los acuerdos gasíferos.

Y es que este lunes, el régimen de Nicolás Maduro amenazó con romper los acuerdos de gas bilaterales por los ejercicios militares que realiza el país vecino con Estados Unidos.

"No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político", dijo Persad-Bissessar en un mensaje de texto a la AFP.

"Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", sentenció.

La amenaza del régimen madurista se conoció a través de Delcy Rodríguez, quien propuso a Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago luego que llegara a ese país un buque de guerra para ejercicios militares.

"Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015, con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más", dijo Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen.

En su declaración, la funcionaria añadió que Kamla Persad-Bissessar "ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Suramérica".

Actualmente, Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe para combatir carteles de la droga, entre ellos, el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Aunque el gobierno norteamericano ha insistido en múltiples ocasiones que se trata de operaciones antidrogas y ha atacado embarcaciones de presuntos narcotraficantes, el régimen de Maduro cataloga como una amenaza la presencia de EE. UU. en aguas internacionales y denuncia que lo que busca es un cambio de régimen.

Leopoldo López (EFE)
Leopoldo López

"La amenaza la representa Maduro y el Cartel De los Soles, no Venezuela": Leopoldo López responde a intento del régimen de retirarle su nacionalidad

Aviones F-35B Lightning II del Cuerpo de Marines de EE. UU. en Puerto Rico-Foto: Comando Sur de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Así son los ejercicios militares que Estados Unidos lleva a cabo en el Caribe: el régimen también mostró su armamento

Gustavo Petro y Donald Trump (AFP)
Narcotráfico

Exoficiales de las Fuerzas Armadas analizan la crisis entre Petro y Trump: "Si EE. UU. dice que Petro es líder del narcotráfico, es porque tiene pruebas"

El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU.
Despliegue militar de Estados Unidos

Primicia NTN24: El expediente del ecuatoriano que logró sobrevivir al ataque de EE.UU. contra un semisumergible; no es un pescador, es un exconvicto reincidente

Diosdado Cabello - EFE
La Noche

Disidentes venezolanos denuncian en NTN24 amenazas del régimen de Maduro en el extranjero: "Hoy hay persecución transnacional en territorio colombiano"

