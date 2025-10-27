"Nuestro futuro no depende de Venezuela": Trinidad y Tobago tilda de "chantaje" la amenaza del régimen de Maduro de suspender todos los acuerdos gasíferos

La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, aseguró que su país no es "susceptible a ningún chantaje" ante la amenaza de Venezuela de suspender todos los acuerdos gasíferos.

Y es que este lunes, el régimen de Nicolás Maduro amenazó con romper los acuerdos de gas bilaterales por los ejercicios militares que realiza el país vecino con Estados Unidos.

VEA TAMBIÉN Delcy Rodríguez propone a Maduro que suspenda todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago o

"No somos susceptibles a ningún chantaje por parte de los venezolanos en busca de apoyo político", dijo Persad-Bissessar en un mensaje de texto a la AFP.

"Nuestro futuro no depende de Venezuela y nunca lo ha hecho", sentenció.

La amenaza del régimen madurista se conoció a través de Delcy Rodríguez, quien propuso a Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago luego que llegara a ese país un buque de guerra para ejercicios militares.

VEA TAMBIÉN Régimen de Maduro condena "provocación militar" por parte de Trinidad y Tobago tras ejercicios conjuntos en el Caribe con Estados Unidos o

"Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015, con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más", dijo Rodríguez, quien funge como vicepresidente del régimen.

En su declaración, la funcionaria añadió que Kamla Persad-Bissessar "ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Suramérica".

Actualmente, Estados Unidos, en cabeza del presidente Donald Trump, adelanta un despliegue militar en aguas del Caribe para combatir carteles de la droga, entre ellos, el Cartel de los Soles atribuido a Maduro.

Aunque el gobierno norteamericano ha insistido en múltiples ocasiones que se trata de operaciones antidrogas y ha atacado embarcaciones de presuntos narcotraficantes, el régimen de Maduro cataloga como una amenaza la presencia de EE. UU. en aguas internacionales y denuncia que lo que busca es un cambio de régimen.