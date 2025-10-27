NTN24
Lunes, 27 de octubre de 2025
Despliegue militar

Delcy Rodríguez propone a Maduro que suspenda todos los acuerdos gasíferos con Trinidad y Tobago

octubre 27, 2025
Por: Maryorin Méndez
"El Esequibo es nuestro": aseguró Delcy Rodríguez al leer el comunicado
Un buque de guerra estadounidense llegó el domingo a Trinidad y Tobago.

El régimen de Maduro emitió un comunicado condenando lo que calificó como una provocación militar por parte de Trinidad y Tobago en coordinación con la CIA, luego que llegara a esa isla un buque de guerra para ejercicios militares.

Además este lunes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, propuso a Maduro que suspenda todos los acuerdos en materia de gas con Trinidad y Tobago.

o

"Esta directiva, tanto su ministerio como su operador PDVSA, han decidido proponer al presidente Nicolás Maduro la denuncia inmediata del acuerdo marco de cooperación energética entre Trinidad y Tobago y Venezuela, que fue suscrito en el año 2015, con una vigencia de 10 años, renovado automáticamente en febrero de este año por cinco años más", dijo.

Trinidad y Tobago había anunciado a principios de octubre que recibió autorización de Estados Unidos para explorar un campo de gas que desarrolla con Venezuela en la frontera marítima entre ambos países.

La vicepresidenta indicó que el convenio en materia energética contempla el tratamiento de los yacimientos conjuntos de gas para el desarrollo de infraestructuras, así como la ejecución de proyectos en hidrocarburos.

Además, Stuart Young, exprimer ministro de Trinidad Y Tobago, había anunciado antes de su salida que se mantendría en desarrollo el ambicioso proyecto gasífero con Venezuela.

Pero Rodríguez da un nuevo giro: "La nueva primera ministra de este país (Kamla Persad-Bissessar) ha decidido plegarse a la agenda guerrerista de los Estados Unidos para agredir a un pueblo hermano del Caribe, para agredir a Venezuela, para agredir a Colombia, para agredir a Suramérica", añadió.

Dijo que Kamla Persad-Bissessar, ha decidido creerse "los pajaritos preñados que le vendieron desde Estados Unidos, de que pueden invadir a Venezuela, tomar el gas, entregarlo".

