Lunes, 03 de noviembre de 2025
Atentado

Nuevo ataque con explosivos en Colombia: carro bomba dejó dos muertos y varios heridos en Suárez, Cauca

noviembre 3, 2025
Por: Redacción NTN24
El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, emitió un comunicado condenando el ataque y anunciando una cuantiosa recompensa por información sobre los responsables.

Este lunes se presentó un nuevo atentado terrorista en Colombia. Un carro bomba explotó cerca de la estación de Policía del municipio de Suárez, en el departamento del Cauca, en el suroccidente del país.

Al menos dos personas murieron y varias resultaron heridas. De acuerdo con las autoridades los primeros indicios señalan a las disidencias de las Farc como las responsables del ataque.

Asimismo, al menos 30 viviendas y locales comerciales alrededor del lugar de la agresión resultaron afectadas.

El hecho ocurrió cerca de la 1:30 de la madrugada cuando, en medio de la nube de polvo y de humo, una niña de 6 años, una mujer de 29 y un policía resultaron heridos.

Carolina Camargo, secretaria de Salud del Cauca, reportó: "un policía el cual es trasladado directamente por la unidad de Policía a la Fundación Valle de Lili, otras dos personas civiles que sí ingresan al hospital de cabecera, una mujer con lesión en sus piernas, en sus brazos por esquirlas y una menor de 6 años que también sufrió lesión por esquirlas, afortunadamente fuera de peligro"

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, emitió un comunicado condenando el ataque y anunciando una cuantiosa recompensa por información sobre los responsables.

Rechazo el cobarde atentado terrorista perpetrado por las disidencias del narco-criminal alias ‘Mordisco’ en Suárez, Cauca mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil que habrían asesinado a 2 civiles y herido a un policía”, dijo.

“Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”.

Asimismo, anunció el ofrecimiento de una recompensa de “hasta $200 millones por información que permita anticipar y evitar hechos similares”.

