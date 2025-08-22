NTN24
Viernes, 22 de agosto de 2025
Atentado

Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU. lamentó muerte de 13 policías durante un atentado en Antioquia, Colombia

agosto 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Helicóptero de la Policía de Colombia - AFP
La entidad citó el pronunciamiento oficial del Encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), adscrita al Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió a la muerte de los 13 uniformados durante un atentado a un helicóptero de la Policía de Colombia.

“Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de los valientes policías fallecidos o heridos en el ataque durante la erradicación de coca en Amalfi. Su misión fue valiente y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de detener las drogas y a los asesinos que las trafican”, escribió la oficina mediante la red social X.

La entidad, que implementa programas para combatir la delincuencia, la corrupción, el tráfico de drogas y la inestabilidad en países extranjeros, citó el pronunciamiento oficial del encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara, quien lamentó la muerte de los policías mientras adelantaba labores de la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia.

Según los informes de las autoridades colombianas, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos que presuntamente fue maniobrada por el Frente 36 de las disidencias de las FARC .

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que el violento hecho acabó con la vida de 12 uniformados el jueves 21 de agosto, cuando ocurrieron los hechos, y uno murió posteriormente.

Triana Beltrán precisó que actualmente permanecen heridos otros cuatro uniformados tras el hecho, el cual ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del jueves en zona rural de la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, al nordeste del departamento de Antioquia.

Cabe mencionar que el mismo día se registró otro hecho violento en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas e hirió más de 70.

Los informes del Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, señalan que fue capturado alias Sebastián, quien presuntamente pertenece a la estructura del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC y quien posiblemente estaría involucrado en el hecho.

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gustavo Petro

Tras ataques criminales en Antioquia y Cali, el presidente Petro pide declarar a disidencias de las Farc y Clan del Golfo "organizaciones terroristas perseguidas"

Explosión en Cali - Foto AFP
Violencia en Colombia

Hallan camión abandonado cargado con cilindros bomba cerca del vehículo que explotó en Cali

Migrantes manifestándose en Estados Unidos - Foto EFE de referencia
TPS

"Estados Unidos está tratando sistemáticamente de deslegalizar a las personas que aún están protegidas": analista sobre fallo que permite a la administración Trump poner fin al TPS

Enfrenamiento entre hinchas de Independiente y U. de Chile | Foto: EFE
Copa Sudamericana

“Esperemos que en el fútbol desaparezcan los barras”: periodista deportivo sobre el enfrentamiento entre hinchas en los octavos de final de la Copa Sudamericana

Un helicóptero UH-60 Black Hawk participa en la Demostración de Interdicción de Aduanas e Fronteras de EE. UU. sobre South Beach - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Es muy limitado, tiene unas tareas muy específicas": especialista en geopolítica sobre despliegue militar de EE. UU. contra el Cartel de los Soles

Protestas en EE. UU. contra cárcel de Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Política Migratoria

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Fotos EFE
Marco Rubio

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria": secretario Marco Rubio sobre fallo contra el exmandatario

Visa (Canva - foto de referencia)
Visa

Estados Unidos confirma que solicitantes de visa de turismo o negocios podrían verse obligados a pagar un depósito de hasta 15.000 dólares

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Protestas en EE. UU. contra cárcel de Alligator Alcatraz - Foto: EFE
Política Migratoria

"En este inicio del gobierno de Estados Unidos se han cerrado las principales vías de acceso para solicitar asilo": representante de Médicos Sin Fronteras

Yvan Gil - Foto AFP
Yvan Gil

Régimen convocó a los embajadores en Venezuela para hablarles del "show risible" de la recompensa por Maduro

Marco Rubio/ Álvaro Uribe - Fotos EFE
Marco Rubio

"El único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria": secretario Marco Rubio sobre fallo contra el exmandatario

Visa (Canva - foto de referencia)
Visa

Estados Unidos confirma que solicitantes de visa de turismo o negocios podrían verse obligados a pagar un depósito de hasta 15.000 dólares

Selección Colombia ante Argentina en la semifinal de la Copa América 2025 - Foto: EFE
Selección Colombia

La Selección Colombia ya conoce su rival para la gran final de la Copa América femenina

Miguel Uribe Turbay, senador colombiano (EFE)
Miguel Uribe Turbay

"Su único pecado ha sido trabajar por una Colombia mejor": Daniel Palacios, exministro de Interior, sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Gustavo Petro | Foto: AFP
Atentado a Miguel Uribe Turbay

"Miserable": el mensaje del presidente Petro que "enfureció" al abogado de Miguel Uribe Turbay tras nuevo parte médico

