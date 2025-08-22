Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley de EE. UU. lamentó muerte de 13 policías durante un atentado en Antioquia, Colombia

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL), adscrita al Departamento de Estado de Estados Unidos, se refirió a la muerte de los 13 uniformados durante un atentado a un helicóptero de la Policía de Colombia.

“Nuestro más sentido pésame a los seres queridos de los valientes policías fallecidos o heridos en el ataque durante la erradicación de coca en Amalfi. Su misión fue valiente y nos mantenemos firmes en nuestro compromiso de detener las drogas y a los asesinos que las trafican”, escribió la oficina mediante la red social X.

La entidad, que implementa programas para combatir la delincuencia, la corrupción, el tráfico de drogas y la inestabilidad en países extranjeros, citó el pronunciamiento oficial del encargado de Negocios de EE. UU. en Colombia, John McNamara, quien lamentó la muerte de los policías mientras adelantaba labores de la erradicación de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia.

Según los informes de las autoridades colombianas, el helicóptero tipo Black Hawk habría sido derribado por una aeronave no tripulada cargada de explosivos que presuntamente fue maniobrada por el Frente 36 de las disidencias de las FARC .

El mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director general de la Policía Nacional de Colombia, confirmó que el violento hecho acabó con la vida de 12 uniformados el jueves 21 de agosto, cuando ocurrieron los hechos, y uno murió posteriormente.

Triana Beltrán precisó que actualmente permanecen heridos otros cuatro uniformados tras el hecho, el cual ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana del jueves en zona rural de la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, al nordeste del departamento de Antioquia.

Cabe mencionar que el mismo día se registró otro hecho violento en la ciudad de Cali (Valle del Cauca), donde una explosión cerca a la Base Aérea Marco Fidel Suárez acabó con la vida de siete personas e hirió más de 70.

Los informes del Gobierno Nacional, a través del presidente Gustavo Petro, señalan que fue capturado alias Sebastián, quien presuntamente pertenece a la estructura del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las FARC y quien posiblemente estaría involucrado en el hecho.