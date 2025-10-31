NTN24
Viernes, 31 de octubre de 2025
ONU

ONU rechaza ataques de EE. UU. a narcolanchas en el Caribe y Pacífico y pidió detenerlos: "son ejecuciones extrajudiciales"

octubre 31, 2025
Por: Redacción NTN24
Foto: Gobierno de EE. UU.
"Estos ataques, con su creciente coste humano, son inaceptables", escribió en un comunicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Este viernes la Organización de Naciones Unidas se pronunció sobre el operativo del Gobierno de Estados Unidos aguas del sur del continente e instó a la administración Trump a detener los ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico oriental.

En las últimas semanas, al menos 62 personas murieron en el Caribe y en el Pacífico en ataques armados de Washington contra lo que presentó como narcolanchas, embarcaciones usadas para transportar droga desde el sur hacia el norte de América.

o

El funcionario, además, calificó lo ocurrido como "ejecuciones extrajudiciales".

"Estados Unidos debe poner fin a dichos ataques y tomar todas las medidas necesarias para evitar las ejecuciones extrajudiciales de las personas a bordo de esas embarcaciones, más allá del presunto comportamiento delictivo que se les atribuya", agregó.

Turk, además, incidió en que estas personas murieron "en circunstancias que no tienen justificación dentro de la legislación internacional".

Cabe recordar que las operaciones se llevan a cabo en un contexto de gran tensión entre Estados Unidos y Venezuela, cuyo régimen es señalado de comandar una organización criminal denominada Cartel de los Soles.

Washington presenta sus ataques y el despliegue aeronaval en el Caribe como parte de un dispositivo contra los cárteles latinoamericanos, a los que define como organizaciones "terroristas".

Asimismo, la administración de Donald Trump autorizó incluso operaciones de la CIA en Venezuela, y acusa a Nicolás Maduro de estar detrás del tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

o

"Enfrentar la grave cuestión del tráfico ilegal de drogas en fronteras internacionales es (...) una cuestión de cumplimiento de la ley, gobernada por los cuidadosos límites que la legislación internacional de derechos humanos fija al uso de la fuerza letal", apuntó Turk.

"El uso intencionado de la fuerza letal sólo es permisible como recurso último contra individuos que suponen una amenaza inminente a la vida", enfatizó.

Asimismo, Turk dijo que las personas que murieron en los ataques no parecían ser una amenaza inminente: "en base a la muy escasa información facilitada públicamente por las autoridades norteamericanas, ninguno de esos individuos en las embarcaciones atacadas parecía plantear una amenaza inminente a las vidas de otros".

Frente a esto, pidió "investigaciones rápidas, independientes y transparentes sobre dichos ataques".

