Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, aseguró que pidió a Arabia Saudita que interceda para que Estados Unidos frene los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que dejan decenas de muertos.

VEA TAMBIÉN Presidente Petro tuvo dificultades para reabastecer su avión debido a recientes sanciones de Estados Unidos o

Y es que la Administración del presidente republicano Donald Trump adelanta desde hace varias semanas un despliegue militar en aguas internacionales para combatir a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde el comienzo de las operaciones, el Gobierno norteamericano ha reportado varios ataques en los que han muerto al menos 57 presuntos narcotraficantes. Dichas acciones son rechazadas y catalogadas por Petro como "ejecuciones extrajudiciales" contra jóvenes pobres que no frenan a los grandes capos del narcotráfico.

Durante una visita en la capital de Arabia Saudita, Riad, el mandatario colombiano se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto, Mohamed bin Salmán, a quien solicitó "mediar en el conflicto que se está desatando" para "detener esta masacre".

Según Petro, quien se pronunció en un video compartido por la Presidencia en la red X, la idea es "buscar el diálogo" para que sea este "el mejor camino" y no el "de los misiles".

La visita del mandatario latinoamericano a Arabia Saudita se produce en el marco de un foro de inversiones para atraer capital, al cual acudieron jefes de Estado y otros líderes como Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense.

Tanto Petro como Trump sostienen una guerra de palabras en redes sociales. Mientras que el jefe de Estado norteamericano llama "líder del narcotráfico" a Petro ante los altos niveles de producción de cocaína en Colombia, su homólogo colombiano cuestiona si el despliegue militar en el Caribe tiene como único fin detener el narcotráfico o si Washington planea una "invasión" a Venezuela para quedarse con su petróleo.

En medio de todo este cruce, Estados Unidos impuso sanciones financieras a Petro, su esposa, su hijo mayor y al ministro del Interior colombiano y los incluyó en la Lista Clinton.

Tras la determinación, Petro dijo que no dará "ni un paso atrás" y mantiene el pulso con Trump.