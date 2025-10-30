NTN24
Jueves, 30 de octubre de 2025
Jueves, 30 de octubre de 2025
Gobierno de Colombia

Petro dice que pidió a Arabia Saudita "mediar" ante Estados Unidos para detener ataques a narcolanchas en el Caribe y el Pacífico

octubre 30, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Gustavo Petro - AFP
Gustavo Petro - AFP
El mandatario colombiano se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto saudí, Mohamed bin Salmán, en Riad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego, aseguró que pidió a Arabia Saudita que interceda para que Estados Unidos frene los ataques a supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico que dejan decenas de muertos.

o

Y es que la Administración del presidente republicano Donald Trump adelanta desde hace varias semanas un despliegue militar en aguas internacionales para combatir a los carteles de la droga, incluido el denominado Cartel de los Soles atribuido a Nicolás Maduro en Venezuela.

Desde el comienzo de las operaciones, el Gobierno norteamericano ha reportado varios ataques en los que han muerto al menos 57 presuntos narcotraficantes. Dichas acciones son rechazadas y catalogadas por Petro como "ejecuciones extrajudiciales" contra jóvenes pobres que no frenan a los grandes capos del narcotráfico.

Durante una visita en la capital de Arabia Saudita, Riad, el mandatario colombiano se reunió con el príncipe heredero y dirigente de facto, Mohamed bin Salmán, a quien solicitó "mediar en el conflicto que se está desatando" para "detener esta masacre".

Según Petro, quien se pronunció en un video compartido por la Presidencia en la red X, la idea es "buscar el diálogo" para que sea este "el mejor camino" y no el "de los misiles".

La visita del mandatario latinoamericano a Arabia Saudita se produce en el marco de un foro de inversiones para atraer capital, al cual acudieron jefes de Estado y otros líderes como Donald Trump Jr., el hijo del presidente estadounidense.

o

Tanto Petro como Trump sostienen una guerra de palabras en redes sociales. Mientras que el jefe de Estado norteamericano llama "líder del narcotráfico" a Petro ante los altos niveles de producción de cocaína en Colombia, su homólogo colombiano cuestiona si el despliegue militar en el Caribe tiene como único fin detener el narcotráfico o si Washington planea una "invasión" a Venezuela para quedarse con su petróleo.

En medio de todo este cruce, Estados Unidos impuso sanciones financieras a Petro, su esposa, su hijo mayor y al ministro del Interior colombiano y los incluyó en la Lista Clinton.

Tras la determinación, Petro dijo que no dará "ni un paso atrás" y mantiene el pulso con Trump.

Temas relacionados:

Gobierno de Colombia

Gustavo Petro

Despliegue militar de Estados Unidos

Caribe

Pacífico

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

“Lo que hemos visto aquí es un baño de sangre”: director de Human Rigths Watch en Brasil cuestionó megaoperativo policial en Río de Janeiro que terminó con más de 100 muertos

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Brasil se está volviendo un narcoestado y Lula no quiere clasificar a los grupos criminales como organizaciones terroristas”: diputado brasileño Marcel Van Hattem

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Esto reabre el debate de la carrera armamentista”: experto sobre la reanudación de las pruebas nucleares de Estados Unidos

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Sobreviviente a ataque contra semisumergible es exconvicto, reincidió y salió libre: ¿qué revela su caso?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Gerente de Amnistía Internacional Venezuela, Manuel Finol, fue puesto en libertad tras haber sido detenido por el régimen de Nicolás Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Lo que hay detrás de uno de los sobrevivientes a los ataques a narcolanchas en el Pacífico: ya había sido condenado en EE. UU.

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Es un premio al esfuerzo de los venezolanos”: nuevo análisis del premio Nobel de Paz de María Corina Machado

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro - EFE
Venezuela

Maduro arremetió contra la primera ministra de Trinidad y Tobago y la calificó de "alcahueta" con EE. UU.

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

Revelan audaz plan propuesto al piloto de Maduro para entregarlo a EE. UU. y resurgen las dudas sobre la posibilidad de "traición" al líder del régimen

Guerrilla del ELN - Foto: EFE
ELN

Las terroríficas prácticas que sigue utilizando el grupo criminal ELN: anunció un "juicio revolucionario" contra cuatro secuestrados

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4
Huracán Melissa

Huracán Melissa se aleja de Jamaica y avanza hacia Cuba como Categoría 4

Bombarderos B1 de EE.UU. | Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Exasesor de Seguridad de la Casa Blanca explica qué hacían los dos bombarderos B1 de EE. UU. a pocos kilómetros de la costa venezolana

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
Premio Nobel de la Paz

"Estoy en shock": La emotiva llamada entre Edmundo González y María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz

Donald Trump | Foto EFE
Aranceles

Donald Trump sorprende con un nuevo arancel del 100%: ¿Qué nación fue afectada?

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Argentina, Ecuador, Paraguay y Costa Rica dan portazo histórico a dictadura de Cuba

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

El mito venezolano de la soberanía

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado y Edmundo González (EFE)
Premio Nobel de la Paz

"Estoy en shock": La emotiva llamada entre Edmundo González y María Corina Machado tras ganar el Premio Nobel de la Paz

Receta de pasta fría cremosa - Foto referencia: Canva
Ponte al Día

Paso a paso para preparar una rica y deliciosa pasta fría cremosa

Donald Trump | Foto EFE
Aranceles

Donald Trump sorprende con un nuevo arancel del 100%: ¿Qué nación fue afectada?

Linda Caicedo, destacada por el DT y una compañera de l Real Madrid - Foto: EFE
Linda Caicedo

Linda Caicedo: el papel de colombiana dentro del Real Madrid es destacado por su técnico y compañeras de equipo

Amistoso entre Venezuela y Argentina - Foto: EFE
La Vinotinto

"Vos estás afuera del Mundial, lo vas a ver": el tenso cruce de Rodrigo de Paul con jugador venezolano durante el amistoso de La Vinotinto ante Argentina

Luisa González- Foto EFE
Ecuador

Denuncian que el Cartel de los Soles habría financiado la campaña de la correísta Luisa González en Ecuador

Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda