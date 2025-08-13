Operaciones de ExxonMobil en el Esequibo reaviva la disputa entre Venezuela y Guyana

El buque de producción, almacenamiento y descarga ‘One Guyana’, de la empresa estadounidense ExxonMobil, inició operaciones este martes en aguas del Esequibo, según denunció el régimen de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la Cancillería condenó la exploración y explotación de crudo en aguas por delimitar.

"Venezuela reitera que dichas operaciones se realizan en un área marítima pendiente de delimitación entre ambos Estados, lo que las convierte en ilegales según el derecho internacional", señaló el escrito.

Aunque Venezuela celebró elecciones regionales, locales y legislativas en las que eligió autoridades para el territorio en disputa, considera que las acciones de ExxonMobil "pueden acarrear consecuencias políticas y jurídicas".

En 2024 ExxonMobil anunció planes de perforar dos pozos en el centro de Stabroek. Dos meses más tarde recibió una nueva concesión que avivó las tensiones con Venezuela, que tacha de ilegales estos permisos.

El proyecto, conocido como Whiptail, contemplaba una inversión de 12.700 millones de dólares y buscaba incrementar la capacidad de producción del país a aproximadamente 1,3 millones de barriles por día, según ExxonMobil.

Guyana produce actualmente más de 600.000 barriles de crudo por día.

Guyana recurrió en 2018 a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que ratifique un laudo de 1899 en el que se fijaron las fronteras actuales, pero Venezuela rechaza la jurisdicción de ese ente y reivindica el Acuerdo de Ginebra de 1966, que establece bases para una solución negociada.