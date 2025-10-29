Padre Chucho sale ileso "de milagro" de ataque armado en carretera de Ecuador: se presume intento de robo

El sacerdote colombiano Jesús Hernán Orjuela, conocido como 'Padre Chucho', fue víctima de un ataque armado en una carretera entre Guayaquil y Quevedo, en el sector de Balzar, Ecuador, la noche del martes 28 de octubre.

El religioso viajaba junto a otro sacerdote y al conductor del vehículo cuando fueron interceptados por hombres armados que se movilizaban en una camioneta de platón.

Según información divulgada por medios como Noticias Caracol, los atacantes realizaron varios disparos contra el automóvil en lo que habría sido un intento de robo.

La vía donde ocurrió el hecho es considerada una de las más peligrosas del país por su alta incidencia de delitos y presencia de grupos criminales.

Ninguno de los ocupantes del vehículo resultó herido. Tras el ataque, agentes de la Policía Nacional del Ecuador escoltaron el automóvil hasta un punto seguro, de acuerdo con el medio citado.

En un video el 'Padre Chucho' afirmó que se salvó "de milagro" y agradeció a Dios por haber salido con vida. "Primero a Dios y a la Virgen, que nos acaban de librar de un atentado. Son secuestradores", dijo el sacerdote mientras era acompañado por patrullas policiales.

Otro de los ocupantes, el conductor Ricardo Muñoz, señaló que este tipo de hechos se han vuelto comunes en esa carretera. "Últimamente se había calmado, pero está bien activado el hecho de que secuestraban aquí camiones, carros y personas", aseguró al mismo medio.

El padre ecuatoriano Julio Villacrés, quien también viajaba en el vehículo, manifestó que los disparos fueron directos contra el carro y destacó que ninguno de los pasajeros resultó herido. "Fueron muchos disparos y gracias a Dios no nos impactó ni al carro ni a nosotros", indicó.

El 'Padre Chucho', recordado principalmente por su trabajo en el Canal RCN, se trasladaba desde Guayaquil hacia Quevedo, donde había sido invitado a participar en ceremonias religiosas con una comunidad católica.

Luego del ataque, el célebre cura tomó un vuelo de regreso a Colombia en la madrugada del miércoles.

Este incidente ocurre en medio de un repunte de inseguridad en Ecuador, país que enfrenta un aumento de la violencia por la actividad de bandas armadas en distintas regiones.