Sacerdote venezolano cuenta la experiencia de su detención en migración al entrar a EE.UU.

Gustavo Santos, un sacerdote venezolano de 32 años de edad fue arrestado por autoridades migratorias en un aeropuerto de Estados Unidos y le negaron el ingreso al país tras regresar desde Londres.

Inmediatamente la situación fue reportada por la Arquidiócesis de Miami, quien catalogó de "injusta" la detención del cura que posee visa religiosa R-1, vigente hasta noviembre.

Según reseñó EFE, la intervención oportuna del arzobispo Thomas Wenski y la asesoría de la organización Catholic Legal Services, logró que la detención se discutiera ante un juez, mientras que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) reconsideró el caso.

"Desde entonces, soltaron al padre Santos y le permitieron reingresar al país. Estamos agradecidos por la pronta resolución y damos la bienvenida al padre Santos de vuelta a su ministerio", concluyó el comunicado de tres párrafos de la Arquidiócesis.

Las autoridades de la iglesia católica en Miami, además dieron fe de la buena reputación del religioso venezolano, que se ordenó como sacerdote hace más de dos años y sirve a la comunidad de St. John Neumann.

En un video compartido por el seminario St. Vincent de Paul en 2021, Santos explicó que abandonó Venezuela ante la violencia.

"Fui a la universidad y después me mandaron aquí a los Estados Unidos por unos problemas de secuestro, ustedes saben la situación del país. Cuando yo llegué aquí a los Estados Unidos perdí totalmente mi fe", relató entonces.