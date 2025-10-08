Padrino López dice que EE.UU. planea entrar a Venezuela para cometer "asesinatos selectivos"

El ministro de Defensa de Maduro, Vladimir Padrino López, advirtió este miércoles sobre una posible incursión terrestre de Estados Unidos en Venezuela.

Este mismo día los estados La Guaira y Carabobo amanecieron bajo despliegue militar, horas después de que la administración Trump dijera a un diario estadounidense que se habían congelado las conversaciones diplomáticas con Venezuela.

Maduro sigue aferrado al poder bajo el escudo humano de las Milicias Bolivarianas, mientras que desde Estados Unidos, el secretario de Estado, Marco Rubio, aumenta la presión para que el dictador se rinda.

El ministro de la Defensa insistió en que la actuación de Estados Unidos podría pasar de la presencia en aguas del Caribe a una posible incursión en el país, mediante el uso de drones, bloqueos navales o la introducción de fuerzas especiales.

Dijo que son "muchas las formas de ellos" que buscan perturbarlos. "No solamente desde una agresión militar desde el mar Caribe, a través de una campaña aérea, a través de sus unidades de superficie, a través de drones, a través de fuerzas especiales, a través de bloqueos navales, a través de establecimientos de zonas de exclusión aérea (…) etc, sino también la introducción de fuerzas especiales para cometer acciones disruptivas dentro del territorio nacional".

A su juicio, los ataques incluirían también el "sabotaje al sistema eléctrico, al sistema y suministro de gas, a las vías de distribución de alimentos, asesinatos selectivos, etc, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa", insistió.