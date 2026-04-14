País de Latinoamérica anunció construcción tren de alta velocidad de más de 350 km/h: estos son los detalles

Denominado como TAV (Tren de Alta Velocidad), Brasil anunció la construcción de un tren, el cual sería es más rápido de América Latina, diseñado por unir Río de Janeiro, San Pablo y Campinas.

Se calcula que el TAV podría viajar a velocidades iguales o superiores a 350 kilómetros por hora, lo que representaría un trayecto aproximado de una hora y 45 minutos entre Río de Janeiro y San Pablo.

Los componentes principales que influyen en este poderoso tren tienen que ver con la propulsión de energía eléctrica de hasta 25.000 voltios, captada de una catenaria mediante pantógrafos, siendo más eficaces y contribuyendo al medio ambiente, ya que es menos contaminante.

Sin embargo, este requiere de vías férreas diseñadas para las velocidades de 300 km/h, con radios de curva amplios, sin pasos a nivel y con ancho de vía estándar para maximizar la estabilidad.

Asimismo, las estimaciones oficiales hasta ahora indican que el servicio ofrecerá duplicar el flujo de pasajeros, reduciendo de esa manera la congestión en autopistas y la alta demanda de vuelo nacionales.

Hito ferroviario sudamericano

Hasta ahora, el presupuesto alcanza los 10.000 y 20.000 millones de dólares, ubicándose entre los proyectos más costosos de infraestructura en Latinoamérica.

Los medios de Brasil anunciaron que la construcción de este ferroviario comenzara en 2027 después de una planificación de arquitectura y seguridad detallada.

De esa forma, y sin problema en el paso de su construcción, el tren estaría a operar a principios del 2032.

Por último, el proyecto no solo incorporará tecnología de última generación, sino la coordinación entre diversos sectores industriales, generado una alta demanda de empleo en el país.