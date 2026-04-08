"Aniquilada": Casa Blanca publica los tres grandes objetivos cumplidos tras ataques contra el régimen de Irán

Este miércoles, la Casa Blanca dio a conocer que la ofensiva hacia el régimen de Irán, tras el anuncio de la Operación Furia Épica el pasado 28 de febrero, ha cumplido “todos y cada uno de los objetivos a tiempo” y a cabalidad.

“Marina de Irán: Destruida. Base industrial de defensa: Aniquilada. Ambiciones de armas nucleares: Denegadas”, destacó.

La Casa Blanca compartió un video en el que Donald Trump manifestó que de manera sistemática las fuerzas militares de su país han logrado desmantelar la “capacidad de régimen”.

“Como he dicho en mi anuncio de la operación Epic Fury, nuestros objetivos son muy sencillos y claros. Estamos sistemáticamente desmantelando la capacidad del régimen de amenazar a América o proyectar poder fuera de sus fronteras”, indicó Trump.

De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, desde el inicio de la ofensiva en contra de los ayatolás ha logrado destruir de manera parcial tanto su marina, la “defensa industrial” y su ambición de armas nucleares.

“Eliminar a la marina de Irán, que ahora está absolutamente destruida, dañar su fuerza aérea y su programa de misiles a niveles nunca vistos antes, y desmantelar su base de defensa industrial”, añadió Donald Trump.

Según el mandatario norteamericano, las acciones ejecutadas hacia el régimen de Irán han llevado a que la “capacidad para amenazar a la región” haya “sido desmantelada sistemáticamente”.

Tras lograr los objetivos, el presidente de los Estados Unidos exaltó el trabajo de las fuerzas militares de su país.

"Nuestras fuerzas armadas han sido extraordinarias. Nunca ha habido nada así militarmente. Todo el mundo está hablando de esto”, sentenció.

De igual manera, durante este miércoles se conoció que el jefe de Estado de la nación norteamericana enviará al vicepresidente JD Vance a Pakistán.

Será el delegado que encabece las negociaciones con representantes de Irán, las cuales se adelantarán desde este sábado en la capital de Pakistán.

“Trump enviará a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el señor (Jared) Kushner a Islamabad para conversaciones este fin de semana", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.