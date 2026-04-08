NTN24
Miércoles, 08 de abril de 2026
Miércoles, 08 de abril de 2026
Casa Blanca

"Aniquilada": Casa Blanca publica los tres grandes objetivos cumplidos tras ataques contra el régimen de Irán

abril 8, 2026
Por: Natalya Baquero González
Donald Trump - Foto: AFP
Donald Trump - Foto: AFP
La cuenta de la Casa Blanca publicó un video en el que Trump indicó que desde el inicio de la ofensiva en contra del régimen iraní ha logrado ejecutar a cabalidad los objetivos establecidos.

Este miércoles, la Casa Blanca dio a conocer que la ofensiva hacia el régimen de Irán, tras el anuncio de la Operación Furia Épica el pasado 28 de febrero, ha cumplido “todos y cada uno de los objetivos a tiempo” y a cabalidad.

“Marina de Irán: Destruida. Base industrial de defensa: Aniquilada. Ambiciones de armas nucleares: Denegadas”, destacó.

La Casa Blanca compartió un video en el que Donald Trump manifestó que de manera sistemática las fuerzas militares de su país han logrado desmantelar la “capacidad de régimen”.

“Como he dicho en mi anuncio de la operación Epic Fury, nuestros objetivos son muy sencillos y claros. Estamos sistemáticamente desmantelando la capacidad del régimen de amenazar a América o proyectar poder fuera de sus fronteras”, indicó Trump.

De acuerdo con el presidente de los Estados Unidos, desde el inicio de la ofensiva en contra de los ayatolás ha logrado destruir de manera parcial tanto su marina, la “defensa industrial” y su ambición de armas nucleares.

“Eliminar a la marina de Irán, que ahora está absolutamente destruida, dañar su fuerza aérea y su programa de misiles a niveles nunca vistos antes, y desmantelar su base de defensa industrial”, añadió Donald Trump.

Según el mandatario norteamericano, las acciones ejecutadas hacia el régimen de Irán han llevado a que la “capacidad para amenazar a la región” haya “sido desmantelada sistemáticamente”.

Tras lograr los objetivos, el presidente de los Estados Unidos exaltó el trabajo de las fuerzas militares de su país.

"Nuestras fuerzas armadas han sido extraordinarias. Nunca ha habido nada así militarmente. Todo el mundo está hablando de esto”, sentenció.

De igual manera, durante este miércoles se conoció que el jefe de Estado de la nación norteamericana enviará al vicepresidente JD Vance a Pakistán.

Será el delegado que encabece las negociaciones con representantes de Irán, las cuales se adelantarán desde este sábado en la capital de Pakistán.

“Trump enviará a su equipo de negociadores encabezado por el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, el enviado especial (Steve) Witkoff y el señor (Jared) Kushner a Islamabad para conversaciones este fin de semana", manifestó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa.

Temas relacionados:

Casa Blanca

Estados Unidos

Donald Trump

Régimen de Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Impunidad total: alias 'Calarcá' logró duplicar su poder criminal mientras el Gobierno Petro suspendió su captura

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Cómo debe estar un pueblo de desesperado para celebrar las bombas”: activista sobre la situación en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Un gobierno elegido democráticamente", el objetivo de EE. UU. en Venezuela según confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez - Foto AFP
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez estaría planeando postularse como candidata a la Presidencia de Venezuela, según el diario ABC

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Cese al Fuego

La Casa Blanca niega que el estrecho de Ormuz haya sido cerrado nuevamente por el régimen de Irán

María Corina Machado - Foto EFE
María Corina Machado

Así reaccionó España al anuncio de María Corina Machado sobre encuentro con la comunidad venezolana en Madrid

Donald Trump | Foto: EFE
Donald Trump

Trump dice que trabajará "estrechamente" con Irán para extraer material nuclear enterrado tras los ataques con bombarderos B-2

Astronautas de Artemis II envían las primeras imágenes de la Tierra en su viaje rumbo a la Luna - Foto NASA
Artemis II

Artemis ll entra en una fase "crítica": así será su reingreso a la Tierra y posterior caída al Océano Pacífico

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Instagram
Empresarios

De vender vestidos de baño en Medellín a edificar un imperio de cosmética que factura millones de dólares anuales: la inspiradora historia de Luisa Chimá

Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
Régimen cubano

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Foto: Instagram
Empresarios

De vender vestidos de baño en Medellín a edificar un imperio de cosmética que factura millones de dólares anuales: la inspiradora historia de Luisa Chimá

Daniel Muñoz, lateral del Crystal Palace - Foto: EFE
Crystal Palace

"Está trabajando arduamente": técnico del Crystal Palace habló sobre la lesión de Daniel Muñoz

Régimen Miguel Díaz Canel y Marco Rubio | Fotos EFE
Régimen cubano

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia - Foto: EFE
Néstor Lorenzo

El técnico de la selección Colombia habló del rendimiento de los jugadores previo al juego ante Croacia y aclaró dudas sobre el caso de Sebastián Villa

c
Irán

Irán no participará en Mundial 2026, según informó el ministro de Deportes del régimen Ahmad Donyamali: FIFA pone en marcha su reglamento

Ataques de Israel al régimen de Irán - Foto FDI
Ataque al régimen de Irán

Fuerzas de Defensa de Israel atacaron complejo subterráneo del régimen de Irán donde se llevaban a cabo desarrollo de armas

Lobos - Foto Canva
Conservación animal

Polémica en Europa: Francia amplía la caza de lobos por ataques al ganado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre