Lunes, 01 de septiembre de 2025
Inmigrantes

País de Latinoamérica negocia con Estados Unidos para recibir a 300 refugiados cada año

septiembre 1, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP-Redacción NTN24
Migrantes - AFP
Migrantes - AFP
El acuerdo sería diferente al que existe entre Estados Unidos con El Salvador.

Los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos están negociando un nuevo programa para que el país latinoamericano reciba a 300 personas cada año con estatus de refugiado, que no hayan cometido delitos ni tengan problemas de salud.

El anuncio lo hizo la ministra de Relaciones Exteriores, Gabriela Sommerfeld, a dos días de que el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, llegue a Quito para una visita oficial.

o

"Va a ser un programa limitado que responde solamente a personas refugiadas de ciertas nacionalidades que no mantienen ningún tipo de antecedente de delincuencia y que tengan ciertas características como buen estado de salud", dijo la canciller al medio Ecuavisa, sin dar muchos detalles.

Sommerfeld argumentó que Ecuador está en capacidad de recibir a unos 300 refugiados al año enviados por Estados Unidos. El acuerdo sería diferente al que existe con El Salvador, donde el presidente Nakib Bukele prestó sus cárceles para encerrar a migrantes deportados por Estados Unidos a cambio de dinero.

Por otro lado, la canciller ecuatoriana agregó que "hay (la) posibilidad" de que Washington instale una base militar en territorio ecuatoriano.

"Se viene trabajando sobre ello y esperamos en un tiempo prudente poder dar buenas noticias", dijo.

Actualmente, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, quien se ha convertido en uno de los principales aliados de Estados Unidos, pretende reformar la Constitución del país vía consulta popular para permitir el establecimiento de bases militares extranjeras en el país.

o

Durante su entrevista con Ecuavisa, la canciller Sommerfeld aseguró que "no necesariamente (debe ser) una base para asuntos militares, pero sí (una) base de diferentes tipos de cooperación".

Se prevé que el secretario de Estado Marco Rubio llegue el miércoles miércoles al país y se reúna el jueves con Noboa en el marco de una gira que incluye a México para promover una mayor cooperación en materia de inmigración irregular y narcotráfico.

