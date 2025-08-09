Pánico en Times Square: adolescente armado abre fuego y hiere a tres personas en Nueva York

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 01H20 local (05H20 GMT) tras una disputa, informó un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

"El agresor ha sido puesto bajo custodia policial y se ha recuperado un arma de fuego", añadió el portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, mientras las autoridades intentan restaurar la calma.

A principios de este mes, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los incidentes y las víctimas de tiroteos en la ciudad alcanzaron su nivel más bajo en los primeros siete meses de 2025.

"Esto no es suerte. Es el resultado de una vigilancia policial precisa, un esfuerzo incansable y la dedicación de nuestros agentes", declaró en una publicación en X. "Menos armas en la calle, más vidas salvadas".

El 30 de julio, un hombre armado con un rifle semiautomático mató a tiros a cuatro personas y luego se suicidó mientras arrasaba un rascacielos en Manhattan.

Según el Archivo de Violencia con Armas, este año se han producido 254 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el incidente del rascacielos de Manhattan.