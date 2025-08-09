NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Sábado, 09 de agosto de 2025
Estados Unidos

Pánico en Times Square: adolescente armado abre fuego y hiere a tres personas en Nueva York

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Times Square - Foto EFE
Times Square - Foto EFE
Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

Un adolescente armado de 17 años abrió fuego e hirió a tres personas este sábado en Times Square, en Nueva York, indicó la policía de la ciudad.

El incidente tuvo lugar alrededor de la 01H20 local (05H20 GMT) tras una disputa, informó un portavoz de la policía.

Una mujer de 18 años sufrió un rasguño en el cuello, mientras que un hombre de 19 años y otro de 65 años resultaron heridos en las extremidades inferiores.

Las tres víctimas fueron trasladadas al Hospital Bellevue de Nueva York, donde se determinó que se encontraban en estado estable.

o

"El agresor ha sido puesto bajo custodia policial y se ha recuperado un arma de fuego", añadió el portavoz del Departamento de Policía de Nueva York.

El sospechoso no ha sido acusado formalmente.

Imágenes difundidas en redes sociales muestran a una multitud presa del pánico, mientras las autoridades intentan restaurar la calma.

A principios de este mes, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que los incidentes y las víctimas de tiroteos en la ciudad alcanzaron su nivel más bajo en los primeros siete meses de 2025.

o

"Esto no es suerte. Es el resultado de una vigilancia policial precisa, un esfuerzo incansable y la dedicación de nuestros agentes", declaró en una publicación en X. "Menos armas en la calle, más vidas salvadas".

El 30 de julio, un hombre armado con un rifle semiautomático mató a tiros a cuatro personas y luego se suicidó mientras arrasaba un rascacielos en Manhattan.

Según el Archivo de Violencia con Armas, este año se han producido 254 tiroteos masivos en Estados Unidos, incluyendo el incidente del rascacielos de Manhattan.

Temas relacionados:

Estados Unidos

Nueva York

Manhattan

Tiroteo

Heridos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

¿Se acerca el fin del régimen de Nicolás Maduro? Experto analiza los últimos anuncios de EE. UU.

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Quién dio la orden? A dos meses del atentado de Miguel Uribe las investigaciones apuntan hacia la Segunda Marquetalia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Recompensa por captura de Nicolás Maduro
La Noche

Portavoz del Departamento de Estado de EE. UU. reveló detalles sobre cómo los informantes pueden entregar información para capturar a Maduro: “Pueden hablar con nosotros en español”

Nicolás Maduro, jefe del régimen venezolano - Foto: EFE
Nicolás Maduro

"Si él se atrinchera y sigue en esa posición intransigente, el costo va a ser mayor": Antonio de la Cruz, analista político, sobre recompensa por Nicolás Maduro

Fernando Villavicencio, excandidato presidencial ecuatoriano (EFE)
Crimen en Ecuador

“Se ve una falta de voluntad política del presidente Noboa de resolver el crimen”: Hija del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio, asesinado en 2023

Nicolás Maduro - EFE
Recompensa por Maduro

"Es la cabeza de un terrorista y, todo lo que se pueda hacer para su detención, es válido”: Iván Simonovis sobre duplicación de la recompensa por la captura de Maduro

Conferencia de Paz de los Musulmanes Ahmadía en Stuttgart, Alemania, el 01 de septiembre de 2023. - Foto: EFE
Islam

Expertos analizan cómo puede el islam contribuir al entendimiento global en medio de los conflictos mundiales

Más de Actualidad

Ver más
Bandera de México | Foto: AFP
Grupos criminales

La Barredora: el grupo criminal que estaría vinculado con importante exfuncionario mexicano

Soldados sudaneses - Foto de referencia de EFE
Emiratos Árabes Unidos

Emiratos Árabes Unidos niega que Sudán destruyera un avión emiratí con mercenarios colombianos

Nicolás Maduro

Maduro: "Todo el que quiera venir de Estados Unidos a invertir, ¡welcome, welcome, welcome!"

Opinión

Ver más
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

¿Ajusticiamiento de la Justicia en Colombia?

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Escena de crimen en Chile con presunto vinculo del Tren de Aragua - Foto: EFE
El Tren de Aragua

Tribunal chileno impone largas condenas, varias de ellas cadenas perpetuas, a miembros del Tren de Aragua

Foto de referencia (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Estados Unidos recortará ayuda económica a Colombia a casi la mitad: ¿qué consecuencias tiene esto?

Bandera de México | Foto: AFP
Grupos criminales

La Barredora: el grupo criminal que estaría vinculado con importante exfuncionario mexicano

Nicolás Maduro
Colombia

"Es un memorando que tiene un guion absolutamente macabro": opositores colombianos tras anuncio de creación de una zona binacional con Venezuela

Karol G, cantante - Foto EFE
Karol G

Karol G anuncia becas para mujeres entre los 18 y 30 años: así puede aplicar

Crystal Palace | Foto: AFP
Europa League

Este es el motivo por el que la UEFA le quitó al Crystal Palace, de Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, su cupo a la Europa League

Lectura del fallo del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe - Foto EFE
Álvaro Uribe

"Hemos puesto en práctica un legado que nos dejó el señor procesado: trabajar, trabajar y trabajar": jueza en lectura de sentencia contra Álvaro Uribe Vélez

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano