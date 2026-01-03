Vicepresidente de Estados Unidos se refirió a la captura de Nicolás Maduro y dice que Trump le dio “múltiples salidas”

Este sábado, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que Trump le ofreció a Maduro múltiples salidas del poder, las cuales el líder del régimen venezolano decidió ignorar.

Desde su cuenta en la red social de X, el vicepresidente estadounidense aseguró: “El presidente ofreció múltiples salidas, pero fue muy claro durante todo el proceso: el narcotráfico debe cesar y el petróleo robado debe ser devuelto a Estados Unidos”.

“Maduro es la persona más reciente en descubrir que el presidente Trump habla en serio”, añadió Vance.

El funcionario de la administración celebró el operativo diciendo: “Felicitaciones a nuestros valientes operadores especiales que lograron una operación realmente impresionante”.

Vance también se refirió a los que afirman que los ataques en Venezuela por parte de Estados Unidos son ilegales.

“Y un mensaje de servicio público para todos los que dijeron que esto era "ilegal": Maduro tiene múltiples acusaciones en Estados Unidos por narcoterrorismo”, explicó.

Y sentenció que Maduro no puede “evadir la justicia por narcotráfico en Estados Unidos por vivir en un palacio en Caracas”.

Las palabras del vicepresidente estadounidense se dan luego de que Trump confirmara que, tras los ataques en Venezuela, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados.

El mandatario estadounidense aseguró además que en horas de la mañana de este sábado 3 de enero dará una conferencia de prensa en la que dará detalles de la operación que dio con la captura de Maduro.

Por su parte, el senador republicano Mike Lee afirmó mediante un mensaje en su cuenta en X que el secretario de Estado, Marco Rubio, le informó que Nicolás Maduro será juzgado por cargos criminales en Estados Unidos.

“Acabo de hablar por teléfono con el secretario Marco Rubio. Me informó que Nicolás Maduro ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos, y que la acción cinética que vimos esta noche fue desplegada para proteger y defender a quienes ejecutan la orden de arresto”, mencionó.