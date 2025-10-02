NTN24
Jueves, 02 de octubre de 2025
Jueves, 02 de octubre de 2025
Estados Unidos

Para Estados Unidos, la flotilla Global Sumud fue una "provocación deliberadamente e innecesaria"

octubre 2, 2025
Por: Natalya Baquero González
EE. UU., cataloga como una provocación deliberadamente e innecesaria la Flotilla Global Sumud - Fotos: EFE y Canva
EE. UU., cataloga como una provocación deliberadamente e innecesaria la Flotilla Global Sumud - Fotos: EFE y Canva
El 90 por ciento de los tripulantes de esta embarcación se encuentran detenidos por parte de las autoridades de Israel.

Las fuerzas israelís interceptaron la Flotilla Global Sumud, un navío que se movilizaba con ayuda humanitaria hacia territorio de Gaza, una embarcación que era tripulada por más de 450 personas de diferentes nacionalidades que acudían como voluntarios.

Una situación que fue catalogada por parte del gobierno de los Estados Unidos como un acto de “provocación innecesaria” respecto a la actual guerra que se vive en la Franja de Gaza entre las fuerzas militares de Israel y el grupo terrorista de Hamás.

“La flotilla es una provocación deliberada e innecesaria. Nosotros estamos centrados en hacer realidad el plan del presidente Trump para poner fin a la guerra, el cual ha sido recibido de manera universal como una oportunidad histórica para una paz duradera”, fueron las palabras del portavoz del Departamento de Estado de los EE. UU.

Con estas declaraciones, Tammy Bruce dejó claro que varias naciones han expresado su respaldo a la propuesta por parte del gobierno de Donald Trump, con la que se busca poner fin al conflicto que se vive entre Israel y Gaza, el cual se encuentra próximo a cumplir dos años.

o

Asimismo, señaló que “no tiene prioridad mayor que la seguridad y protección de los ciudadanos estadounidenses”.

¿Qué más se conoce de la incursión de la flotilla detenida por las autoridades israelíes?

Durante las últimas horas se conoció que la Flotilla de Global Sumud, en su incursión humanitaria con 500 voluntarios de varias nacionalidades, tenía como objetivo romper el bloque israelí de Gaza, pero fue interceptada por parte de la Armada israelí.

Actualmente, el 90 por ciento de los tripulantes de esta embarcación se encuentran detenidos por parte de las autoridades de Israel (443 de 500).

Embarcaciones en las que irían aproximadamente ocho veteranos militares de los Estados Unidos, los cuales se habían unido a esta inmersión que navegaba con ayuda humanitaria para los habitantes de la Franja de Gaza.

o

Una situación que ha causado la reacción de varios gobiernos y organismos internacionales que condenaron estas acciones por parte de la nación de Israel.

Videos

Ejercicio militar en Caracas, Venezuela - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Estamos entrando en una etapa de mayor oscuridad": Zair Mundaray sobre decreto de conmoción exterior firmado por Maduro en Venezuela

Nicolás Maduro | Foto: AFP
Estados Unidos y Venezuela

"Una posibilidad total": exoficial sobre versión de que Estados Unidos evalúa ataques a narcos dentro de Venezuela

Gustavo Petro/ Francisco Santos - Fotos EFE
Francisco Santos

"Petro no representa los intereses de Colombia": Francisco Santos sobre decisión de Estados Unidos de cancelarle la visa al presidente colombiano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu - EFE
Acuerdo

Se conocen algunos de los puntos del plan de Estados Unidos para poner fin de la guerra en Gaza; Netanyahu aceptó la propuesta de Trump

Agentes de ICE (AFP)
Estados Unidos

Polémico caso de uso excesivo de fuerza contra migrante ecuatoriana reaviva debate sobre políticas migratorias de Trump

