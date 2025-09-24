NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Régimen de Maduro

¿Qué puede hacer Maduro y cuáles son las implicaciones del eventual 'Estado de Conmoción' que quiere imponer?

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (AFP)
Entre las consecuencias estarían las siguientes medidas extraordinarias: restricciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades o movilización de Fuerzas Armadas.

En las últimas horas se conoció que el régimen de Venezuela evalúa decretar el "estado de conmoción exterior" en los próximos días, en medio de la tensión con Estados Unidos y su despliegue de tropas en el Caribe para combatir el Cartel de los Soles, del que responsabilizan a Maduro.

El propio Nicolás Maduro hizo el anuncio al finalizar la marcha que convocó entre sus bases, luego de varios días de ejercicios militares en los que se entrenó con armas a civiles.

En su discurso, además de cuestionar la posición de Estados Unidos, Maduro propuso: "Vamos a deliberar con la propuesta que ha llegado de el primer decreto constitucional para que toda la nación, toda la república, toda la institucionalidad, todo hombre y mujer, ciudadano y ciudadana de este país, tenga el respaldo, la protección y la activación de toda las fuerzas de la sociedad venezolana para responder a las amenazas o, si se diera el caso, a cualquier ataque que se hiciera contra Venezuela".

En medio de la advertencia de Maduro, muchos se preguntan cuáles son los alcances de esta medida y cómo afectaría a los venezolanos:

Anibal Sánchez, analista político, explicó en sus redes sociales algunas de las consecuencias de esta medida, que aunque reposa en la Constitución venezolana, tiene serias implicaciones.

La Carta Magna del país caribeño menciona que el Estado de Conmoción "se declara en situaciones de conflicto interno o externo que pongan en serio peligro la seguridad de la Nación, sus ciudadanos o sus instituciones, cuando las facultades ordinarias del Estado resulten insuficientes para enfrentarlas”.

Entre las consecuencias estarían las siguientes medidas extraordinarias: restricciones a la libertad de tránsito, suspensión temporal de ciertas libertades o movilización de Fuerzas Armadas.

La Constitución habla de este recurso en el Título VIII, Capítulo II desde el Artículos 337 al 340:

  • Art. 337: Define los estados de excepción como circunstancias graves (sociales, económicas, políticas, naturales o ecológicas) que afectan la seguridad de la Nación, permitiendo restricciones temporales a garantías constitucionales, salvo derechos fundamentales inalienables.
  • Art 338: Clasifica los tipos de estados de excepción y sus duraciones: Estado de alarma (hasta 30 días, prorrogable 30 más). Estado de emergencia económica (hasta 60 días, prorrogable 60 más). Estado de conmoción interior o exterior (hasta 90 días, prorrogable por otros 90 días, con aprobación de la Asamblea Nacional).

¿Qué hay detrás del anuncio?

Aunque la decisión tendría que ajustarse y respetar tratados internacionales de derechos civiles, el eventual despliegue de las Fuerzas Armadas y la Milicia Bolivariana genera preocupación entre la ciudadanía.

Algunos expertos creen que movilizar a las Fuerzas Armadas sería el primer paso de una excusa armada por el régimen para evitar rebeliones o movimientos de ciudadanos y ante cualquier situación que ponga en riesgo a los jefes de la dictadura.

Se prevé que Maduro use la presión de Estados Unidos como principal motivo para declarar el "estado de conmoción exterior" para controlar a la ciudadanía venezolana que busca el fin de su régimen.

Además, cabe recordar, este anuncio de Maduro ocurre días después de que María Corina Machado, líder de la oposición, señalara que, en las próximas semanas, las calles de Venezuela estarán llenas de ciudadanos que podrán ver "a tantos" de sus familiares y amigos más queridos, "nuestros hijos, regresando a casa".

"Seguimos avanzando en los preparativos para levantar de una vez esta Venezuela nueva, buena, luminosa, que todos añoramos", dijo Machado, declaraciones que habría puesto en alerta al régimen.

En otro de sus cuestionados movimientos, el pasado 9 de agosto el régimen aprobó un decreto de emergencia económica por dos meses para hacer frente a la "guerra comercial inédita" ocasionada por la política arancelaria de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Régimen de Maduro

Régimen venezolano

Dictadura

Cartel de Los Soles

María Corina Machado

