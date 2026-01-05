Paraguay activa control para inadmitir y expulsar a personas vinculadas directamente al chavismo

Ante la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, el Gobierno de Paraguay anunció este lunes que toma medidas para evitar el ingreso a su país de personas vinculadas al chavismo, que pretendan evadir a la justicia internacional.

"Tenemos que hacer los filtros correspondientes y poder evitar que ingrese gente que busque ampararse en el derecho internacional o figuras como el refugio y otros para evadir la justicia", expresó este el director de Migraciones en Asunción, Jorge Kronawetter.

Aunque descarta iniciar una cacería de brujas, el gobierno paraguayo destacó que aplicará medidas de control y de restricción migratoria en coordinación con otras agencias de la región, para evitar futuros procesos de extradición.

Además aseguró que los migrantes venezolanos que huyeron de la crisis de su país y de la persecución del régimen, pueden estar tranquilos.

Si se detecta a una persona que tenga una vinculación "real" con el actual régimen venezolano "se le manifiesta el motivo de la inadmisión", y posteriormente, "se le reconduce al país de donde vino", aclaró Kronawetter.

Tras ser capturado en medio de una operación militar el pasado 3 de enero, y posteriormente trasladado a Estados Unidos, Maduro y su esposa comparecerán ante un juez de Nueva York este lunes, donde deberán responder por varios delitos relacionados con el narcotráfico y el terrorismo, de acuerdo con la información compartida por la fiscal general Pamela Bondi.