Lunes, 05 de enero de 2026
Cae Maduro en Venezuela

Suiza ordena bloquear posibles activos de Maduro en el país para evitar "fuga de capitales"

enero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

Este lunes el gobierno suizo ordenó bloquear "con efecto inmediato" los posibles activos en el país del dictador venezolano Nicolás Maduro con el objetivo de "impedir cualquier fuga de capitales".

"Otras personas vinculadas a él" también se ven afectadas por esta medida, como su esposa Cilia Flores, familiares y exministros, indicó el gobierno en un comunicado.

"Ningún miembro del gobierno venezolano en funciones está corcernido", precisó.

"En el caso de que procedimientos judiciales posteriores revelen que estos fondos son de origen ilegal, Suiza se asegurará de que sean restituidos en beneficio de la población venezolana", especifica el gobierno.

Esta orden de bloqueo de bienes patrimoniales entra en vigor "con efecto inmediato" y es válida, hasta nuevo aviso, por un período de cuatro años.

Con esta decisión, el gobierno dice que quiere "asegurarse de que los posibles valores patrimoniales adquiridos de forma ilícita no puedan salir de Suiza en la situación actual".

Este bloqueo complementa las sanciones vigentes en Suiza contra Venezuela, que son aplicables desde 2018 e incluyen medidas de bloqueo de activos.

"Los nuevos bloqueos apuntan a personas que no han sido sancionadas en Suiza hasta ahora", afirma el gobierno.

Maduro cayó en la madrugada del sábado cuando Estados Unidos llevó a cabo un ataque sobre varias instalaciones militares en Venezuela, que dejaron como resultado la captura del líder del régimen Nicolás Maduro, y su esposa Cilia Flores.

El histórico operativo se llevó a cabo de manera "quirúrgica" y tuvo como objetivo instalaciones militares de gran importancia para el régimen venezolano.

La operación terminó con la rápida captura y extracción del dictador venezolano y su esposa, Cilia Flores.

Ahora, apenas dos días después de su captura, Maduro enfrentará a la justicia estadounidense en Nueva York, donde el tribunal del Distrito Sur lo espera para responder por varias acusaciones.

El dictador venezolano ha sido señalado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

