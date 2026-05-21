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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Cristiano Ronaldo

El "gol imposible" con el que Cristiano Ronaldo ganó su primera liga saudí con el Al Nassr

mayo 21, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
Cristiano Ronaldo - Fotos AFP
El portugués anotó dos tantos en la victoria 4 a 1 sobre el Damac, pero una diana lograda desde un tiro libre se robó la atención.

Cristiano Ronaldo anotó este jueves dos goles para ayudar al Al Nassr a conquistar el título de la Liga Profesional Saudí con una victoria 4 a 1 sobre el Damac en la última jornada de la temporada.

El senegalés Sadio Mané y el francés Kingsley Coman también marcaron para el equipo del entrenador portugués Jorge Jesus.

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La victoria significó que Al Nassr terminara con 86 puntos, dos más que su rival Al Hilal, que venció a Al Fayha por 1-0 pero tuvo que conformarse con el segundo puesto.

Este triunfo supone el primer título de liga para el Al Nassr desde 2019 y el primer título del fútbol saudí para Ronaldo, quien se unió al equipo a finales de 2022.

El Al Nassr abrió el marcador en el minuto 34 cuando Mané se elevó para rematar de cabeza un córner de Joao Félix, batiendo al portero.

Ampliaron su ventaja en el minuto 52 luego de que Coman regateara a la defensa antes de soltar un potente disparo con la zurda desde fuera del área que el arquero rival no pudo detener.

El Damac recibió una oportunidad de oro cuando Morlaye Sylla convirtió un penalti en el minuto 58, pero cualquier esperanza de remontada se extinguió rápidamente después del tanto del 'Bicho', que ya se avecinaba.

"El gol imposible"

Cinco minutos después del descuento del Damac, Ronaldo restableció la ventaja de dos goles con un magnífico tiro libre que se coló en la red para poner el 3 a 1 parcial en el marcador.

'El Comandante' tomó el balón tras una falta cometida al borde del área, pero con un ángulo complejo pues, en lugar de estar en una ubicación paralela al arco, se encontraba más cerca del banderín de tiro de esquina.

No obstante, Ronaldo hizo su tradicional carrera antes de patear y, aunque realizó un gesto con el que parecía querer confundir con la idea de que iba a centrar el balón, su mirada anticipaba que el objetivo era la red.

El gol fue calificado como "imposible" por la alta probabilidad que tenía el balón de desviarse en su trayecto a la portería.

Se trató un cobro limpio que llegó perfectamente a la maya del costado pese a que en el área estaba todo el equipo rival más cinco jugadores del Al Nassr.

El astro portugués sentenció el partido en el minuto 81 tras aprovechar un balón suelto luego de un despeje fallido de la defensa del Damac.

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Ronaldo selló el 4 a 1 definitivo con un potente disparo en el que también contaba con un ángulo complejo para el remate.

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