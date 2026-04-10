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Viernes, 10 de abril de 2026
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Artemis II

Satisfacción y saludo: primeras imágenes de los rostros de los astronautas de la misión Artemis II tras su amerizaje en la Tierra

abril 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Tras el exitoso cierre de la misión Artemis II el 10 de abril de 2026, la hoja de ruta de la NASA se enfoca en el regreso físico de los humanos a la superficie lunar.

El comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, y los especialistas de misión Christina Koch (NASA) y Jeremy Hansen (Agencia Espacial Canadiense) regresaron este viernes con éxito a la Tierra.

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Con el trabajo conjunto de la NASA y la marina de los Estados Unidos, los astronautas salieron de la cápsula y fueron trasladados en helicóptero a un buque de recuperación.

Luego de llegar a la gigantesca embarcación, se pudieron conocer las primeras imágenes de los rostros de los astronautas.

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Los astronautas de la misión Artemis II de la NASA sobrevolaron la Luna, convirtiéndose en los primeros humanos en órbita lunar en más de 50 años.

Los objetivos fueron alcanzados: capturaron imágenes de la cara oculta del satélite, probaron los sistemas de la cápsula Orión y experimentaron el cambio de perspectiva al ver la Tierra desde el espacio profundo.

En total, estuvieron 10 días en el espacio, desde el el lanzamiento el pasado 1 de abril en el Centro Espacial Kennedy en Florida.

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Tras el exitoso cierre de la misión Artemis II el 10 de abril de 2026, la hoja de ruta de la NASA se enfoca en el regreso físico de los humanos a la superficie lunar.

La misión Artemis III (2027) será una tarea histórica que pondrá fin a una brecha de más de 50 años sin humanos en la Luna.

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