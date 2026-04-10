Partido de María Corina Machado llama a "recuperar el orden constitucional" de Venezuela tras cumplirse más de 90 días de la captura de Maduro

Este viernes, el partido Vente Venezuela de la líder de la democracia y Premio Nobel de Paz, María Corina Machado, emitió un comunicado sobre la “falta absoluta en la presidencia” de Venezuela.

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En el archivo se expone toda la Operación de Resolución Absoluta que Estados Unidos llevó a cabo para capturar a Nicolás Maduro, que desde el 3 de enero permanece en el Centro de Detención de Brooklyn de Estados Unidos.

Al ser acusado por múltiples delitos, se señala que “Nicolás Maduro permanecerá indefinidamente en los Estados Unidos”.

En ese contexto, “la Sala Constitucional inventó una causal de abandono de las funciones presidenciales y calificó este procedimiento como ‘ausencia forzosa’, haciendo un manejo burdo y descarado del derecho para favorecer la situación política de una persona como la ciudadana Delcy Rodríguez”, expuso el documento.

Se señala que Delcy Rodríguez, al ser vicepresidenta y participe de la dictadura de Maduro, es una persona que “no ha sido nunca votada ni electa por los ciudadanos para desempeñar cargo público alguno”.

En ese sentido, la organización hace un llamado a “recuperar el orden constitucional”, ya que, desde la extracción de Maduro han pasado más de 90 días, donde se “consta: la existencia de una ausencia absoluta en la Presidencia de la República”.

Citado en el comunicado el artículo 234 de Venezuela, esté establece que “las faltas temporales del presidente de la República serán suplidas por el vicepresidente Ejecutivo hasta por noventa días”.

Por lo tanto, Vente Venezuela hace un llamado a “convocarse a unas elecciones presidenciales en los siguientes 30 días a dicha declaratoria, y así atender el reclamo de la ciudadanía que exige que sean realizadas cuanto antes”.

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La organización pide “que se cumpa la Constitución con respecto a la Presidencia de la República y quién la ocupa”, además, recalca que no se pueden “permitir que en Venezuela permanezca la dictadura y el sistema represivo que por años hemos enfrenado”.

“Una vez más con la anuencia y complejidad de cinco magistrados de la Sala Constitucional del TSJ. Venezuela no olvida quienes se niegan a entregar el poder”, concluyeron.