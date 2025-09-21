Partido Voluntad Popular denuncia la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea, preso político del régimen de Venezuela desde hace cinco años

Este domingo, el partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea, Merys Torres.

Desde su cuenta en la red social de X, el partido opositor afirmó: “Denunciamos la desaparición forzada de Merys Torres de Sequea, madre del Capitán Antonio Sequea, y de su sobrina Zoris Gutiérrez Torres”.

Según lo expresado por Voluntad Popular ambas “fueron secuestradas por encapuchados la mañana del sábado 20 septiembre en Guatire y desde entonces se desconoce su paradero, según denunciaron sus familiares”.

“Merys Torres es una persona de la tercera edad que sufre de hipertensión y requiere tomar medicamentos diarios. Su salud corre serio peligro en estos momentos”, añade el texto en el que se exige la liberación inmediata de las dos mujeres.

La denuncia estuvo acompañada por un video en el que Fátima Sequeda Torres, hija de Merys, explica con más detalles la denuncia de la desaparición forzada.

En entrevista con El Informativo de NTN24, Verónica Noya, esposa del preso político Antonio Sequea, habló sobre la desaparición forzada de su suegra y su sobrina.

Noya afirmó en diálogo con el Canal de las Américas: “Necesitamos saber el paradero de la señora Merys y de Zoris, ya que ellas ayer, en horas de la mañana, iban saliendo de su residencia unos medicamentos que le iban a llevar al capitán Antonio Sequea en la visita del día de hoy en el Rodeo 1 y allí fueron interceptadas”.

“No sabemos qué organismo de seguridad las tiene ni en qué lugar se encuentran ni sus condiciones. Mi suegra es una señora de la tercera edad que necesita medicamentos porque es una persona hipertensa”, añadió.

“Imagínate la impresión que pudo haber tenido ella cuando la interceptan en la calle y se la llevan unos encapuchados en un vehículo no identificado”, puntualizó.

Además, reveló: “No sabemos cuál es la condición de salud en este momento” y que ya han pasado 24 horas en las que “no tenemos comunicación, no sabemos su paradero, no sabemos su estado de salud y exigimos saber en dónde la tienen y cuál es su condición”.

El capitán Antonio Sequea fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en mayo del 2020 y todavía permanece privado de su libertad junto a otros presos políticos.