Domingo, 21 de septiembre de 2025
Desapariciones forzadas

Partido Voluntad Popular denuncia la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea, preso político del régimen de Venezuela desde hace cinco años

septiembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
El capitán Antonio Sequea fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en mayo del 2020.

Este domingo, el partido opositor venezolano Voluntad Popular denunció la desaparición forzada de la madre del capitán Antonio Sequea, Merys Torres.

Desde su cuenta en la red social de X, el partido opositor afirmó: “Denunciamos la desaparición forzada de Merys Torres de Sequea, madre del Capitán Antonio Sequea, y de su sobrina Zoris Gutiérrez Torres”.

Según lo expresado por Voluntad Popular ambas “fueron secuestradas por encapuchados la mañana del sábado 20 septiembre en Guatire y desde entonces se desconoce su paradero, según denunciaron sus familiares”.

“Merys Torres es una persona de la tercera edad que sufre de hipertensión y requiere tomar medicamentos diarios. Su salud corre serio peligro en estos momentos”, añade el texto en el que se exige la liberación inmediata de las dos mujeres.

La denuncia estuvo acompañada por un video en el que Fátima Sequeda Torres, hija de Merys, explica con más detalles la denuncia de la desaparición forzada.

o

En entrevista con El Informativo de NTN24, Verónica Noya, esposa del preso político Antonio Sequea, habló sobre la desaparición forzada de su suegra y su sobrina.

Noya afirmó en diálogo con el Canal de las Américas: “Necesitamos saber el paradero de la señora Merys y de Zoris, ya que ellas ayer, en horas de la mañana, iban saliendo de su residencia unos medicamentos que le iban a llevar al capitán Antonio Sequea en la visita del día de hoy en el Rodeo 1 y allí fueron interceptadas”.

“No sabemos qué organismo de seguridad las tiene ni en qué lugar se encuentran ni sus condiciones. Mi suegra es una señora de la tercera edad que necesita medicamentos porque es una persona hipertensa”, añadió.

“Imagínate la impresión que pudo haber tenido ella cuando la interceptan en la calle y se la llevan unos encapuchados en un vehículo no identificado”, puntualizó.

Además, reveló: “No sabemos cuál es la condición de salud en este momento” y que ya han pasado 24 horas en las que “no tenemos comunicación, no sabemos su paradero, no sabemos su estado de salud y exigimos saber en dónde la tienen y cuál es su condición”.

El capitán Antonio Sequea fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro en mayo del 2020 y todavía permanece privado de su libertad junto a otros presos políticos.

Carlos A. Giménez y Nicolás Maduro (EFE)
Carlos A. Giménez

"No vamos a parar hasta que aniquilemos al Cartel de los Soles": congresista Carlos A. Giménez tras nuevo ataque a narcolancha en el Caribe

YouTube - Foto de referencia Canva/ Nicolás Maduro - Foto EFE
Régimen venezolano

YouTube eliminó el canal oficial de Nicolás Maduro tras denuncia por "usurpación de la presidencia"

Portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt | Foto: EFE
Portavoz de la Casa Blanca

Portavoz de la Casa Blanca confirmó la muerte de 17 presuntos narcoterroristas en los operativos militares estadounidenses en el Caribe

Foto de protestas en Nueva York (AFP)
Donald Trump

¿Hubo o no censura en el cierre del programa de Jimmy Kimmel tras comentarios sobre Charlie Kirk?

Foto: Gobierno de EE. UU.
Donald Trump

Con impactante video, Trump confirma que las Fuerzas Armadas destruyeron otra embarcación cargada con droga en el Caribe

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Venezuela ante Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Mundial

"Le fallamos al fútbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo

Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Despliegue militar de Estados Unidos

Tropas de Estados Unidos desplegadas en el Caribe realizan ejercicios de entrenamiento militar en varias zonas de Puerto Rico

Ejercicios militares de Estados Unidos en Puerto Rico - Fotos Cortesía
Puerto Rico

“En Puerto Rico no se veía un ejercicio militar así hace mucho tiempo, es grande”: Eric Bachier Román, alcalde de Arroyo, ante entrenamientos militares de EE. UU.

Venezuela ante Colombia en Eliminatorias - Foto: EFE
Mundial

"Le fallamos al fútbol y a la arepa": Venezuela también perdió el Mundial de Desayunos ante sorpresivo país tras eliminación de la Copa del Mundo

Esqueleto petrificado con unos 12 millones de años de antigüedad - Foto AFP
Científicos

Exhiben misterioso fósil parecido al de un delfín de hace 12 millones de años que fue hallado en un país sudamericano

Jugadores de Millonarios - AFP
Fútbol colombiano

Momento de pánico en el partido entre Envigado y Millonarios: un enjambre de avispas se adueñó de la cancha por un momento

Aeropuerto de Maiquetía (AFP)
Régimen de Maduro

"Si lo sabes, lo sabes": subsecretario de Estado de EE. UU. publica mensaje que llena de nostalgia y esperanza a los venezolanos

Régimen de Maduro

Maduro moviliza tanques de guerra en Carabobo y desata la burla en redes

Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda