Domingo, 21 de septiembre de 2025
Despliegue militar de Estados Unidos

República Dominicana confirma operativo conjunto con el Comando Sur de EE.UU. contra una presunta narcolancha en el Caribe

septiembre 21, 2025
Por: David Esteban Pinzón
El presidente estadounidense Donald Trump inició hace casi un mes un despliegue militar en el Caribe para hacer frente al narcotráfico en la región.

República Dominicana reportó este domingo un ataque de Estados Unidos contra una embarcación que transportaba droga cerca de sus costas en el marco de la operación antinarcóticos desplegada por Washington en el Caribe.

Carlos Devers, vocero de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), informó del hecho en rueda de prensa junto a una funcionaria de la embajada de Estados Unidos, quien indicó que se trataba del mismo ataque mencionado por el presidente estadounidense Donald Trump el viernes.

"A raíz de un golpe militar aéreo de los Estados Unidos contra una lancha rápida de narcoterroristas que transportaba aproximadamente 1.000 kilogramos de presunta cocaína", se incautaron "377 paquetes de la sustancia a 80 millas náuticas al sur de Isla Beata, provincia de Pedernales", dijo Devers.

Estados Unidos desplegó hace casi un mes ocho buques de guerra en el Caribe para hacer frente al narcotráfico en la región y anunció haber destruido al menos tres barcos que supuestamente transportaban drogas en aguas cercanas a Venezuela con ataques que dejaron al menos 14 muertos.

Washington acusa a Nicolás Maduro de encabezar el Cartel de los Soles, que la administración Trump designó como organización terrorista, y pide 50 millones de dólares por información que lleve a la captura de la cabeza del régimen venezolano.

Trump publicó el viernes en su cuenta de la red Truth Social un video que muestra el ataque militar estadounidense contra una presunta lancha del narcotráfico.

En las imágenes compartidas por el mandatario republicano se ve cómo un avión estadounidense persigue por varios segundos al bote y luego, en pocos instantes, le lanza un contundente ataque que lo reduce a cenizas.

"Bajo mis órdenes, el secretario de Guerra ordenó un ataque cinético letal contra un buque afiliado a una Organización Terrorista Designada que realiza narcotráfico en el área de responsabilidad del Comando Sur de los Estados Unidos", escribió el presidente en su cuenta de Truth Social.

Aunque Trump no precisó en su momento cuándo tuvo lugar el ataque ni de dónde provenía la embarcación, sí aseguró que ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur de Estados Unidos, que incluye América Central y América del Sur, así como el Caribe.

Fuentes vinculadas al caso dijeron a la prensa que la embarcación atacada podría tener origen venezolano. "Esas pacas (paquetes) que yo vi, esos colores, no los había visto como los de Colombia, porque los del Colombia son una paca diferente. Es un saco como con una raya. Estas —las destruidas— tienen muchas rayas", dijo a la AFP una fuente no identificada.

Según la información de la DNCD, 60 de los paquetes recuperados estaban "totalmente destruidos como parte de la explosión de la embarcación".

