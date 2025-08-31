NTN24
Domingo, 31 de agosto de 2025
Despliegue militar

Otro buque de guerra, un destructor, atracó en Panamá tras paso de lanzamisiles en medio de despliegue militar de EE. UU. en el Caribe

agosto 31, 2025
Por: Redacción NTN24
El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie cabe recordar ingresó en la noche del viernes al canal de Panamá desde el Pacífico.

Otro buque de guerra estadounidense atracó en Panamá en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe cerca a las costas de Venezuela. Se trata del destructor USS Sampson al que se le vio abasteciéndose de combustible en el puerto de Amador en la costa Pacífica del Canal de Panamá.

Las imágenes de conocen después del paso por el canal de Panamá del poderoso lanzamisiles USS Lake Erie, que ya se encuentra en el mar Caribe.

Los dos barcos hacen parte de la flota que Estados Unidos despliega en el mar Caribe para combatir a organizaciones vinculadas al narcotráfico y tras haber denominado al Cartel de los Soles, sobre el que dice que es liderado por Nicolás Maduro, como terrorista.

“El cartel de los Soles es un grupo criminal con sede en Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro Moros y otros altos cargos del régimen de Maduro, que proporciona apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la paz y la seguridad de Estados Unidos, concretamente a Tren de Aragua y al cartel de Sinaloa”, indicó el Departamento de Estado a finales de julio pasado.

La flota también incluye a las embarcaciones USS Gravely y Jason Dunham que zarparon de Mayport, en Florida, la semana pasada.

Además, el buque de combate litoral USS Minneapolis St. Paul ya opera cerca de Curazao, como parte de la lucha de Estados unidos contra el narcotráfico.

El USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson son tres poderosos destructores con una fuerte capacidad defensiva, tanto en defensa subterránea como aérea, y también con capacidad de ataque contra objetivos en superficie.

En total se espera que unos 4.000 marineros e infantes de marina se comprometan con las iniciativas de la administración Trump en la región sur del Caribe que también contaría con varios aviones espía P-8, buques de guerra y al menos un submarino de ataque.

El buque lanzamisiles estadounidense USS Lake Erie cabe recordar ingresó en la noche del viernes al canal de Panamá desde el Pacífico.

En la plataforma MarineTraffic, que proporciona seguimiento de embarcaciones y análisis marítimo en tiempo real, se pudo observar que la embarcación ingresó al Caribe en la mañana del sábado.

