"Con este nombramiento se le da un nuevo golpe a la transición política": Alejandro Hernández cuestiona designación de Larry Devoe como nuevo fiscal del régimen venezolano

La designación de Larry Devoe como nuevo fiscal general de Venezuela nombrado por el régimen ha generado fuertes cuestionamientos sobre el rumbo de la transición democrática en el país tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Alejandro Hernández, periodista y director del diario digital La Gran Aldea, analizó en La Tarde de NTN24 las implicaciones de este nombramiento y su impacto en las expectativas de cambio político que tienen millones de venezolanos.

“Con el nombramiento del fiscal, que era un puesto absolutamente clave, se le da un nuevo golpe a la transición política e institucional que en teoría se busca en Venezuela”, señaló.

Según el periodista, "la remoción de Tarek William Saab, la única intención que tenía era quitar al fiscal de la familia Maduro Flores del cargo para poner al fiscal de la familia Rodríguez en el puesto".

Hernández recordó que Devoe tiene una larga trayectoria vinculada a los hermanos Rodríguez e incluso participó como asesor en las negociaciones de República Dominicana en 2018. "Es un hombre de absoluta confianza de los hermanos Rodríguez y tienen mucho tiempo trabajando con él", explicó.

Respecto al nombramiento de Eglée González Lobato como defensora del pueblo, Hernández indicó que se trata de "una persona que de ninguna manera está alineada con los intereses de la oposición mayoritaria en Venezuela".

“Eglée González Lobato es un nombre que no le dice nada al país. Ella es una persona relacionada a esta oposición que está desligada de la plataforma unitaria, de las personas que creían que el año pasado la oposición debía ir a las elecciones regionales y parlamentarias que el chavismo convocó”, resaltó.

“Siendo la defensoría del pueblo un cargo que desgraciadamente nunca ha servido ni representado nada ni beneficiado a nadie en Venezuela, han debido dárselo a una figura que le diga más al país que Eglée González Lovato”, subrayó.