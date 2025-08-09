NTN24
Sábado, 09 de agosto de 2025
Frontera

"Hay que volver a restablecer la frontera en este tramo": analista sobre tensión diplomática entre Colombia y Perú por la isla Santa Rosa en el río Amazonas

agosto 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Santiago Duque, coordinador del Laboratorio de Gestión de Humedales de la Universidad Nacional, y Walter Arévalo, profesor de derecho internacional, analizaron en NTN24 la crisis diplomática entre ambos países latinoamericanos.

La tensión diplomática entre Colombia y Perú por cuenta de la soberanía de la isla de Santa Rosa, ubicada sobre el caudaloso río Amazonas, ha escalado en los últimos días con pronunciamientos de los gobiernos de ambos países.

Recientemente, el presidente colombiano Gustavo Petro manifestó su intención de no reconocer la soberanía peruana sobre dicho territorio, asegurando que deberían revisarse los acuerdos limítrofes históricos.

En entrevista con el programa La Tarde de NTN24, Santiago Duque, coordinador del Laboratorio de Gestión de Humedales de la Universidad Nacional, se refirió al conflicto entre ambos países.

“Todas las islas que hay en el Amazonas son islas de cauce y en 1922 cuando se firmó el tratado Colombia-Perú, solo en este tramo, no voy a hablar de otros tramos del río, en este tramo estaban solo dos islas de cauce: la isla de Ronda y la isla de Chinería o Rondiña, no había más islas”, dijo.

Por otro lado, Duque aseguró que con el paso del tiempo comenzaron a aparecer nuevas islas: “No tengo el dato exacto, pero se habla que esta isla de Santa Rosa, que está muy cerca a Chinería, se formaría más o menos en los años 70 y, enfrente de Leticia hacia los años 75-79, comenzó a aparecer la isla de la Fantasía. Es una isla que está pegada a Leticia que ha ido creciendo y no para de crecer hasta esta fecha”, añadió.

El experto aseguró que, como hay nuevas islas tanto en la parte colombiana o peruana, “hay que volver a restablecer la frontera en este tramo” y que ambas naciones deben sentarse y dialogar.

Por su parte, Walter Arévalo, profesor de derecho internacional, señala que crear un nuevo título de soberanía en derecho internacional moderno debe hacerse mediante entendimientos bilaterales. Es decir, Colombia y Perú deben negociar un nuevo acuerdo para establecer la soberanía sobre las islas y asegurar un reparto justo de sus aguas.

“La suposición puede existir para el Gobierno peruano, pero lo que rige las relaciones entre los dos países en la zona, son los tratados vigentes (...) es necesario establecer una posible nueva delimitación, si es que cambia la zona fluvial, pero sobre todo, un reconocimiento mutuo entre los dos estados de la existencia de la isla y la adjudicación de su soberanía, lo que creo que al final está buscando reprochar al Gobierno colombiano, independiente de las palabras de uno u otro comunicado, es el acto unilateral”, argumentó.

