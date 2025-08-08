NTN24
Viernes, 08 de agosto de 2025
Amazonas

Perú denuncia que un avión militar colombiano sobrevoló la isla amazónica de Santa Rosa: "Una violación a nuestra soberanía"

agosto 8, 2025
Por: Luis Cifuentes-Agencia France Presse - AFP
Entrada a la isla de Santa Rosa de Loreto en el Amazonas - Foto: EFE
Colombia respondió que dicha incursión no fue intencional, según detalló el ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo.

El gobierno de Perú protestó este viernes ante Colombia por la incursión de un avión militar que sobrevoló la isla Santa Rosa, un pequeño territorio sobre el río Amazonas y que es el centro de una controversia de frontera entre ambos países.

Colombia y Perú mantienen una disputa histórica sobre su delimitación territorial en la zona donde los dos países andinos también tienen límites con Brasil. Lima sostiene que en Santa Rosa, los residentes y autoridades siempre han sido peruanos.

Los cambios del cauce del río Amazonas hacen más compleja la disputa pues no deja certeza en la línea fronteriza sobre el caudaloso afluente.

"Quiero denunciar la violación del espacio aéreo peruano", dijo el primer ministro del Perú, Eduardo Arana, en una conferencia de prensa el viernes en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros.

El incidente ocurrió el jueves por la tarde durante la visita a la isla de varios ministros del Perú encabezados por Arana.

El sobrevuelo de la aeronave, identificada como un avión Super Tucano A-29, nos causó "sorpresa e indignación", agregó el funcionario.

"La incursión afecta la confianza", dijo por su parte el vicecanciller Félix Denegri.

Por su parte, el ministro de Defensa peruano, Walter Astudillo, denunció una violación a la soberanía de su país al momento de dar detalles de lo sucedido.

Pudimos observar la incursión de una aeronave a baja altura, entre 200 a 300 metros de altura que ingresó al espacio aéreo peruano. Fue una violación a nuestra soberanía”, detalló.

Se hicieron las coordinaciones con la torre de control del aeropuerto de Leticia en la parte colombiana y se llegó a determinar que esta era una aeronave militar del tipo A29, más conocida como Supertucano, con motor de alta potencia”, agregó.

Astudillo agregó que “las autoridades de Colombia dieron las explicaciones del caso aduciendo que no fue intencional esta incursión”.

Este mismo jueves, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, desconoció la jurisdicción de Perú sobre la isla.

Petro habló en la ciudad amazónica de Leticia, muy cerca de la isla contestada, adonde trasladó los festejos por el 215 aniversario de la independencia de Colombia.

La declaración de Petro provocó el enérgico rechazo del gobierno de la mandataria peruana Dina Boluarte.

Según las autoridades peruanas, Santa Rosa es una prolongación de la isla Chinería que surgió por el descenso de nivel de las aguas del Amazonas. Perú oficializó en julio la creación del distrito de Santa Rosa y mandó a funcionarios a la zona. Su población actual es de menos de 3.000 habitantes.

Delegaciones diplomáticas de Perú y Colombia tienen previsto una reunión técnica binacional el 11 y 12 de septiembre en Lima para tratar temas fronterizos.

