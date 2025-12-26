NTN24
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Viernes, 26 de diciembre de 2025
Perú

"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

diciembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
El Jurado Nacional de Elecciones cerró el plazo de inscripción e inició la revisión de expedientes en un contexto de fragmentación política sin precedentes.

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha registrado una cifra sin precedentes de 36 organizaciones políticas que inscribieron sus candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026, tras cerrar el plazo establecido e iniciar formalmente la etapa de revisión de expedientes y eventuales apelaciones, según el cronograma electoral vigente.

Según el análisis del experto político peruano Carlos Cabanillas, "Perú no es un caso aislado, pero es un caso extremo de algo que ya se ve en otros países".

Cabanillas contextualizó que Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90, durante la época de Alberto Fujimori, agravada posteriormente por "la judicialización de la política".

Sin embargo, destacó un fenómeno paradójico: "lejos de espantar a los candidatos con la cárcel, ha ido atrayendo más candidatos". El experto señaló que "hay gente que tiene investigaciones abiertas, que ya no pueden salir del tema político porque buscan inmunidad en la política".

o

Respecto a la ingobernabilidad del país, que ha tenido múltiples presidentes en los últimos años, Cabanillas explicó que Perú carece del mecanismo de "muerte cruzada" que existe en Ecuador. "Cuando un presidente llega a un entratamiento con el Congreso, no hay forma de resolverlo llamando elecciones, sino que asume el vicepresidente", detalló.

Añadió que "nuestro sistema presidencialista se ha vuelto una especie de parlamentarismo falso". Paradójicamente, Cabanillas subrayó que "no hay crisis económica" y que "la economía va por su lado y le va bien. Es puramente un tema partidario".

Sobre la naturaleza de las candidaturas, el analista señaló que "la gran mayoría" son "reciclajes de marcas electorales sin una vida orgánica".

Identificó que los partidos con dueños, liderados por personas con recursos económicos provenientes principalmente del negocio educativo, como López Aliaga, César Acuña y José Luna, representan una parte significativa del espectro político.

"Hay desde reciclados, funcionarios de otras áreas, excandidatos, expresidentes, delincuentes buscando un refugio, populistas, hay de todo", concluyó Cabanillas.

Temas relacionados:

Perú

Candidatura

Elecciones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estamos a horas de Nochebuena y son más de mil familias que van a tener sus mesas vacías, porque va a faltar alguien": activista de DD.HH. sobre presos políticos en Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Centrarse en los logros y aprendizajes adquiridos: psicólogo clínico brinda consejos para manejar la tristeza y la nostalgia en las fiestas de fin de año

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Penas de más de 1.300 años contra pandilleros en El Salvador: ¿justicia o propaganda del gobierno de Bukele?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Estamos hablando ya realmente de un genocidio": analista sobre ataque de EE.UU. contra el Estado Islámico en Nigeria

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Nobel de Paz de María Corina Machado: un reconocimiento a la lucha por la democracia en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

Más de Actualidad

Ver más
Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Además de María Corina Machado, estos son los Nobel de la Paz que tampoco acudieron a recibir el galardón

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronunció por primera vez en la semana tras entrega de Premio Nobel: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad"

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Navidad con 2,156 presos políticos en tiranías de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Oslo y el renacimiento democrático de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Miguel Ángel Borja dejaría las filas de River Plate en 2026 - Foto: AFP
River Plate

El colombiano Miguel Ángel Borja dirá adiós a River Plate la próxima temporada

Bernie Moreno - Foto AFP/ Pasaportes - Foto Canva de referencia
Inmigrantes en Estados Unidos

"Todo o nada": senador estadounidense nacido en Colombia propone eliminar la doble ciudadanía, ¿Qué implica?

Calor extremo en el Australia Open | Foto: AFP
Tenis

Así funcionará la nueva regla de calor extremo que la ATP aplicará en la temporada de 2026 para el tenis masculino

Cúcuta Deportivo regresa a la A - Foto: Instagram @cucutaoficial
Fútbol colombiano

En el 2026, la liga colombiana tendrá un nuevo inquilino: el Cúcuta Deportivo ascendió a la primera división

Foto: AFP
María Corina Machado, Nobel de Paz

Además de María Corina Machado, estos son los Nobel de la Paz que tampoco acudieron a recibir el galardón

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado, Nobel de Paz

María Corina Machado se pronunció por primera vez en la semana tras entrega de Premio Nobel: "Esta es la historia de un pueblo y su larga marcha hacia la libertad"

María Corina Machado | Foto: EFE-NTN24
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Te quiero mucho": el emotivo mensaje de María Corina al ver el micrófono de NTN24 a las afueras del Grand Hotel en Oslo

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre