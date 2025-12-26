"Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90": experto sobre récord de candidaturas presidenciales para las elecciones de 2026

El Jurado Nacional de Elecciones de Perú ha registrado una cifra sin precedentes de 36 organizaciones políticas que inscribieron sus candidaturas para las elecciones presidenciales de 2026, tras cerrar el plazo establecido e iniciar formalmente la etapa de revisión de expedientes y eventuales apelaciones, según el cronograma electoral vigente.

Según el análisis del experto político peruano Carlos Cabanillas, "Perú no es un caso aislado, pero es un caso extremo de algo que ya se ve en otros países".

Cabanillas contextualizó que Perú viene de una crisis de partidos tradicionales iniciada en los años 90, durante la época de Alberto Fujimori, agravada posteriormente por "la judicialización de la política".

Sin embargo, destacó un fenómeno paradójico: "lejos de espantar a los candidatos con la cárcel, ha ido atrayendo más candidatos". El experto señaló que "hay gente que tiene investigaciones abiertas, que ya no pueden salir del tema político porque buscan inmunidad en la política".

Respecto a la ingobernabilidad del país, que ha tenido múltiples presidentes en los últimos años, Cabanillas explicó que Perú carece del mecanismo de "muerte cruzada" que existe en Ecuador. "Cuando un presidente llega a un entratamiento con el Congreso, no hay forma de resolverlo llamando elecciones, sino que asume el vicepresidente", detalló.

Añadió que "nuestro sistema presidencialista se ha vuelto una especie de parlamentarismo falso". Paradójicamente, Cabanillas subrayó que "no hay crisis económica" y que "la economía va por su lado y le va bien. Es puramente un tema partidario".

Sobre la naturaleza de las candidaturas, el analista señaló que "la gran mayoría" son "reciclajes de marcas electorales sin una vida orgánica".

Identificó que los partidos con dueños, liderados por personas con recursos económicos provenientes principalmente del negocio educativo, como López Aliaga, César Acuña y José Luna, representan una parte significativa del espectro político.

"Hay desde reciclados, funcionarios de otras áreas, excandidatos, expresidentes, delincuentes buscando un refugio, populistas, hay de todo", concluyó Cabanillas.