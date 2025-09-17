"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera": Luis Mendieta, exsecuestrado por las Farc, sobre este primer polémico fallo

Este martes 16 de septiembre, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó su primera sentencia contra excabecillas de la extinta guerrilla de las FARC por secuestros, luego de casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia de 2016.

De acuerdo con el tribunal transicional, en concordancia con el cumplimiento de dicho acuerdo, “la JEP emitió su primera sentencia restaurativa contra siete exintegrantes del último Secretariado de las extintas Farc-EP por la política de secuestros que extendieron por todo el país y que dejó al menos 21.396 hechos victimizantes”.

En un comunicado, la JEP indicó que los comparecientes, entre ellos Rodrigo Londoño Echeverri, Pablo Catatumbo Torres Victoria, Pastor Lisandro Alape Lascarro, Milton de Jesús Toncel Redondo, Jaime Alberto Parra, Julián Gallo Cubillos y Rodrigo Granda Escobar, nunca habían respondido ante la justicia ordinaria, ni habían reconocido su responsabilidad por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

El general retirado Luis Mendieta Ovalle, quien estuvo secuestrado por las Farc durante casi 12 años, expresó su asombro ante el fallo.

"Pensamos que la JEP iba a fallar de otra manera", comentó Mendieta, quien participó en las audiencias preliminares donde las víctimas solicitaron la exclusión de los integrantes de las Farc de esta jurisdicción por no confesar la verdad completa.

Las sanciones impuestas incluyen actividades como la preparación de terrenos, instalación de viveros, participación en la instalación de artefactos de memoria y creación de productos audiovisuales.

"Ya tienen una cuota inicial para seguir allí disfrutando las bondades de la burocracia", afirmó, refiriéndose a los fondos destinados por el gobierno para cumplir con las sanciones propias.

De acuerdo con el general, desde el presidente Pastrana, las víctimas fueron abandonadas.

“En el tiempo del presidente Santos vimos esa cantidad de beneficios que se le otorgaron, las mismas curules en el Congreso de la República, partido político a los comunes para las Farc, la creación de muchas entidades donde se excluyó a las víctimas que ellos secuestraron, la misma JEP, la unidad de búsqueda de desaparecidos, la Agencia Nacional de Tierras, donde hoy incluso están participando integrantes de las Farc consiguiendo territorios allí, seguramente para los desmovilizados e reinsertados”, dijo.

“Son planes y proyectos que únicamente se están desarrollando en beneficio de los victimarios y no de las víctimas, porque muchas de ellas que incluso reclamaban allí en esas audiencias preliminares, los que tienen secuestrados y desaparecidos, pues la evolución de sus seres queridos porque no aceptan otra cosa sino la entrega de sus cuerpos”, agregó.