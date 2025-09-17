NTN24
Miércoles, 17 de septiembre de 2025
FARC

Clara Rojas, exsecuestrada de las FARC, reaccionó a la sentencia de la JEP contra excabecillas de la guerrilla: “No hay una reparación de ningún tipo”

septiembre 17, 2025
Por: Redacción NTN24
En diálogo con NTN24, la escritora y excongresista colombiana aseguró que esperaba una sanción de más años, quizá entre 15 y 20.

Durante una entrevista con NTN24, Clara Rojas, exsecuestrada de las FARC, reaccionó a la reciente sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra excabecillas de la extinta guerrilla.

Se trató de la primera sentencia contra exjefes de las FARC por secuestros luego de casi nueve años de la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno de Colombia de 2016.

o

La decisión causó polémica en el país debido a que se impuso ocho años de sanciones restaurativas contra siete cabecillas de las FARC. Aunque portarán un dispositivo electrónico, que permitirá verificar en tiempo real su ubicación y actividad, los implicados no pagarán cárcel.

Rojas, quien fue secuestrada por las FARC en 2002 y permaneció en cautiverio durante seis años hasta su liberación en 2008, manifestó su preocupación por el fallo, así como por el número de años de sanción impuestos contra los exguerrilleros.

“Los magistrados tal vez sí tenían un margen de acción para ampliar esa sanción quizá a más años, quizá entre 15 y 20, que la misma ley y la Constitución les permite, justamente por la dimensión del daño. Estamos hablando de 21.800 víctimas”, dijo.

o

Como víctima de las FARC, la escritora y excongresista colombiana agregó que el fallo es importante para el país porque podría generar un precedente. Sin embargo, argumentó que si lo que se quiere es alcanzar la paz, se debe “enviar un mensaje a la sociedad de que efectivamente hay unas sanciones ejemplares, que hay un compromiso real de aportar toda la verdad y la garantía de la no repetición y reparación a las víctimas”.

“No parece consecuente el resultado porque, de manera particular, nunca se va a reparar a ninguno de los secuestrados (...) Y los trabajos sociales que, sin duda reconozco su valor restaurador, me parece que en este caso a ninguna de las víctimas que fuimos objeto del secuestro de manera directa nos ayuda reparar nuestras vidas. No hay una reparación, ni directa, ni moral, ni económica, de ningún tipo”, dijo.

