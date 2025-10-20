NTN24
Crisis EE. UU. - Colombia

Petro afirma que el TLC con EE. UU. está "suspendido de facto" y advierte que "hoy se sinceran las relaciones" con el país norteamericano

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
El mandatario colombiano se pronunció mediante su cuenta personal de X en donde mencionó la grave crisis con Estados Unidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos “está suspendido de facto y por decisión unilateral” del gobierno del presidente Donald Trump, quien meses atrás impuso aranceles de 10%.

“El TLC está suspendido de facto y por decisión unilateral del gobierno estadounidense. Al poner aranceles de 10%, ya se violó el tratado del TLC y se volvieron nulas las antiguas preferencias arancelarias que hacían que Colombia estuviera bajo control de EEUU. Están rotas unilateralmente por EEUU, no por nosotros y nos dejan libres, que no nos asuste ser libre”, dijo en un mensaje en su cuenta de X.

El mandatario colombiano se refirió al tema ante palabras del expresidente Iván Duque que advirtió que la grave crisis con Estados Unidos podría traer la suspensión del TLC con Colombia. Y es que la tensa situación entre ambos países escaló el domingo luego de que Trump acusara a Petro de ser un “líder del narcotráfico” y suspendiera “los pagos y subsidios a gran escala” que EE. UU. entrega al país latinoamericano.

Dicha situación, desencadenó la que podría ser considerada como la peor crisis diplomática entre ambos países aliados históricos y, en ese contexto, el expresidente Duque afirmó que se podría suspender el TLC entre ambas naciones.

“Trump, estamos fuera de control, es cierto. El único control real sobre una democracia, no lo ejercen extranjeros que odian migrantes y odian a los latinoamericanos; lo ejerce el propio pueblo. Trump no controla a Colombia, obedece solo al pueblo colombiano y latinoamericano, si quiere”, añadió Petro en su mensaje.

Por otro lado, y en línea con el TLC, aseguró que responderá “de manera inteligente”. “Hemos mantenido las cláusulas del TLC que sobreviven, porque se nos ha dado la gana, pero el Ministerio de Comercio tiene los decretos, que aún no firmo, con una posición colombiana en defensa del trabajo nacional y de la vida de la humanidad”.

Finalmente, aseguró: “Hoy repasaré las medidas que tomaremos, con la canciller, la vicepresidenta, el embajador nuestro en EEUU, la ministra de Comercio y de Agricultura, la encargada del programa de sustitución de cultivos ilícitos, el ministro de Defensa, la respuesta colombiana más inteligente a la amenaza irracional”.

“La verdad os hará libres, decía Martí y hoy se sinceran las relaciones con EEUU”, concluyó. Petro.

