Lunes, 20 de octubre de 2025
Crisis EE. UU. - Colombia

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico": Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano sobre aranceles anunciados por Trump

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: El Informativo
Expertos en Washington afirman que las recientes acciones del gobierno de Gustavo Petro han provocado una ruptura casi total en las relaciones bilaterales.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia atraviesan su peor momento en décadas, según analistas consultados por NTN24.

Expertos en Washington afirman que las recientes acciones del gobierno de Gustavo Petro han provocado una ruptura casi total en las relaciones bilaterales, lo que podría tener serias consecuencias para Colombia.

Jaime Florez, portavoz del Partido Republicano, predice una grave crisis para Colombia como resultado de la retirada de las ayudas anuales que Estados Unidos enviaba al país.

Florez advierte sobre un futuro potencialmente catastrófico y acusa al presidente colombiano de beneficiar al narcotráfico con sus políticas.

"Lo que va a pasar para Colombia va a ser catastrófico en la medida en que ya los Estados Unidos han decidido tomar medidas que tienen que ver con aranceles, intercambio comercial, relaciones diplomáticas", afirma Florez. El portavoz republicano agrega que "el tema del narcotráfico va a ser de gran seriedad de aquí hacia adelante".

Florez señala que las dificultades que enfrentará Colombia son "resultado del capricho" del presidente Petro de enfrentarse con el presidente Trump.

Además, acusa al mandatario colombiano de buscar la legalización del narcotráfico en foros internacionales: "El presidente Petro se ha convertido en, digamos, el líder de todo aquello que beneficia al narcotráfico durante su gestión".

El portavoz republicano destaca un aumento significativo en las áreas de cultivo de coca durante el gobierno de Petro. "Pasamos de 40.000 hectáreas, si la memoria no me falla, durante el gobierno de Duque a más de 200.000 hectáreas durante el gobierno de Petro", afirma.

