"Al presidente Petro lo pueden extraditar por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles": Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia de Colombia

En una reciente entrevista con NTN24, Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia y del Derecho de Colombia, habló sobre las severas acusaciones que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dirigido hacia el mandatario colombiano, Gustavo Petro.

En sus comentarios, Trump ha tachado a Petro de líder del narcotráfico, reclamación que Ruiz Orejuela refuerza citando múltiples denuncias previas realizadas a la Corte Penal Internacional.

El panorama para Colombia podría enfrentar desafíos significativos, dado que su más antiguo socio, Estados Unidos, lo señala ya no como un país que combate el narcotráfico, sino más bien como uno que parece tolerarlo.

Según Ruiz Orejuela, "Petro definitivamente ha gobernado del lado del narcotráfico, entregó el país al crimen, debilitó la justicia y además traicionó la confianza de los colombianos".

El exfuncionario sostiene que Colombia ha perdido su rumbo en la lucha contra las drogas. "Ya no somos vistos como una nación que combate el crimen, sino como una que lo tolera e incluso lo estimula", explicó.

Según el exministro, las consecuencias de estas políticas son evidentes: "Laboratorios a cielo abierto, disidencias armadas que mandan más que los alcaldes y un estado que lejos de ejercer autoridad, parece que tiene que pedirle permiso a los ilegales para actuar".

Ruiz Orejuela advirtió sobre posibles acciones legales contra Petro, incluyendo una potencial extradición. "Al presidente Petro lo pueden extraditar ¿por qué? Por volverse un aliado del jefe del cartel de los soles, como es Nicolás Maduro en Venezuela", explicó.

El exministro también abordó las posibles consecuencias para Colombia de las medidas anunciadas por Trump. Señaló que se verán afectados los recursos para la erradicación de cultivos ilícitos y la lucha contra el narcotráfico. "Esa ayuda, infortunadamente, es vital para nuestro país para poder combatir grupos criminales, grupos de narcotráfico", afirmó.

Ruiz Orejuela concluye que la solución a esta crisis pasa por un cambio de gobierno. "Hay que bajar de las tarimas a los delincuentes y subir a la gente de bien", sentencia, abogando por un liderazgo que respete los derechos de los colombianos y combata eficazmente la criminalidad.