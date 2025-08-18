NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Presos políticos en Venezuela

Petro confirmó asilo a abogada venezolana y sugirió algo a cambio

agosto 18, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
La abogada decidió pedir refugio en la Embajada de Colombia en Caracas pero se conoció hace poco.

El presidente Gustavo Petro confirmó a través de su cuenta en X que había otorgado asilo a la abogada venezolana María Alejandra Díaz, quien se había refugiado en la embajada de Colombia en Caracas y logró salir de Venezuela.

Díaz informó la noche de este domingo, junto a su madre, que logró salir del país tras ser acusada por el régimen de Maduro de conspiración y otros delitos graves.

A pesar de estar refugiada desde enero, lo hizo público a principios de agosto, cuando denunció al régimen de Maduro por no otorgarle un salvoconducto.

El gobierno colombiano no ha hecho ningún comentario sobre este caso hasta ahora.

"Logré salir de Venezuela, ya estoy en Colombia en compañía de mi familia (...) estamos a salvo", dijo en un video difundido en redes.

Díaz, quien apoyó a Chávez en sus políticas contra los medios independientes, se volvió crítica al régimen de Maduro que apuntó contra ella y contra todo el chavismo disidente, especialmente después de las elecciones presidenciales de julio del 2024.

En noviembre del 2024 la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazó el recurso interpuesto por ella, en nombre del "Frente Democrático Popular", para que instara al Consejo Nacional Electoral publicar las actas con los resultados electorales.

El Supremo de línea chavista, declaró inadmisible la acción de amparo y le impuso una multa por "irrespetar, ofender o perturbar con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a sus órganos o funcionarios".

También ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados iniciar un "procedimiento disciplinario" contra Díaz, y se le suspendió del ejercicio profesional.

La pesadilla de María Alejandra Díaz llegó a su fin al llegar a suelo colombiano, donde Petro le otorgó protección, según él mismo.

"Colombia es un país que garantiza el asilo político. Esperamos el retorno de todos los colombianos detenidos en Venezuela", escribió el mandatario en su cuenta en X.

El pasado viernes la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), adscrita a la Presidencia de Colombia y encargada de los programas de reintegración de personas que dejaron las armas, confirmó que fueron detenidos cinco colombianos en Venezuela.

Habían sido parte el 13 de agosto de un acto de entrega de incentivos económicos a 25 asociaciones y cooperativas de firmantes de paz, realizado en Fortul, Arauca.

Cuando regresaban decidieron cruzar la frontera, como es habitual en la zona, para conocer parte de Apure, sin embargo fueron requisados por la Guardia Nacional que custodia la zona, quedando detenidos:

Diana Blanco, delegada del Consejo Nacional de Reincorporación (CNR), y Camilo Vanegas Otálora, contratista de la ARN e integrante del equipo técnico del componente Comunes ante el CNR.

Mayiled Bustos, Ómar Delgadillo y William Rodríguez, tres firmantes de paz que trabajan como escoltas adscritos a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y que portaban armas de dotación para cumplir su labor de seguridad.

La ARN exige su liberación inmediata.

Temas relacionados:

Presos políticos en Venezuela

Maduro y Petro

Derechos Humanos en Venezuela

Liberación de presos políticos

