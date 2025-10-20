Petro defiende a Maduro y arremete contra María Corina Machado: "Es una persona despreciable la que invita a invadir su propio país"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habló sobre la líder venezolana María Corina Machado y la cabeza del régimen venezolano, Nicolás Maduro, en una entrevista con el periodista Daniel Coronel.

Petro en la entrevista defendió a Maduro y arremetió contra la líder venezolana y recientemente ganadora del Premio Nobel de Paz.

Sobre Maduro, el presidente colombiano afirmó que “está reaccionado”, a su modo de ver, hacia que “Venezuela empiece a tener una economía sin petróleo”.

"Maduro no ha invitado a invadir su país. Para mí es una persona despreciable la que invita a invadir su propio país, un traidor, punto y ha habido en Colombia y otras partes”, afirmó Petro a modo de comparación entre la cabeza del régimen y la ganadora del Nobel.

María Corina Machado, cabe destacar, no ha pedido una invasión de Venezuela como pareció sugerirlo el presidente colombiano en su comentario al periodista.

Petro se pronunció cuando, en medio del despliegue militar estadounidense en El Caribe, Colombia se ha sumergido en una fuerte crisis diplomática con Estados Unidos luego de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico” y suspendiera los subsidios otorgados por su país a la nación cafetera.

Trump en su mensaje dijo que Petro fomenta “la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”.

“Se ha convertido en el mayor negocio de Colombia, por mucho, y Petro no hace nada para detenerlo, a pesar de los pagos y subsidios a gran escala de EE. UU., que no son más que una estafa a largo plazo”, agregó.

Trump no se detuvo ahí y explicó que, a partir de este domingo, cualquier forma de pago o subsidio “ya no se realizarán a Colombia”.

“El propósito de esta producción de drogas es la venta masiva de productos a Estados Unidos, causando muerte, destrucción y estragos”, sentenció.

El jefe de Estado le envió una advertencia a Petro diciendo que debe de cerrar estos "campos" "de inmediato" o Estados Unidos lo hará y “no será de una forma agradable”.