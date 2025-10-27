"Petro es un blanco y considero que puede pasar algo en su contra": exoficial de Seguridad Nacional de EE. UU. sobre recientes sanciones al presidente colombiano
Este lunes, el senador estadounidense Lindsey Graham reveló que el presidente Donald Trump notificaría al Congreso en los próximos días sobre el inicio de una ofensiva terrestre contra Venezuela y Colombia.
Para hablar sobre este tema, Guillermo Cueto, exoficial de Seguridad Nacional del gobierno de Estados Unidos y especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, conversó con el programa La Tarde de NTN24.
El invitado explicó que: “Petro es un blanco, no los colombianos y considero que puede pasar algo en contra de Petro”.
“La calificación que se le ha dado de que él es dirigente y participante de un grupo narcoterrorista ya lo saca de las normas comunes de un presidente electo normal porque lo convierte en un criminal”, añadió.
El exoficial de seguridad nacional del gobierno de Estados Unidos también aseveró: “es posible que haya elementos dentro del Ejército de Colombia que promuevan el punto de vista operativo de sacar a Petro del poder”.
Sobre el portaaviones USS Gerald R. Ford que Trump envió al Caribe, Cueto puntualizó: “esto no es para parar lanchas con cocaína, esto es mucho grande. Ellos quieren estar prevenidos”.
“Esto es una operación muy grande que tiene muchos objetivos. Se van a usar los efectivos que se necesiten, pero no van a faltar efectivos para utilizarlos en los lugares donde sean necesarios”.