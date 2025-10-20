Petro llama a consultas a su embajador en Washington en medio de profunda crisis con Estados Unidos

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos aumentó este viernes tras una nueva controversia protagonizada por el presidente estadounidense, quien desde su cuenta en Truth Social acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas”.

En respuesta, la Cancillería de Colombia informó oficialmente que el embajador Daniel García-Peña ha sido llamado a consultas en Bogotá. El anuncio fue realizado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que Daniel García-Peña, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá”, señala el texto oficial.

La medida llega pocas horas después de las declaraciones del presidente estadounidense, quien también afirmó que su país suspenderá los pagos y subsidios destinados a programas de cooperación en Colombia, calificándolos de “una estafa a largo plazo”.

En su publicación, el mandatario norteamericano sostuvo que Petro es “un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fría hacia Estados Unidos”. Estas palabras han generado una ola de reacciones diplomáticas y políticas, tanto en Washington como en Colombia.