NTN24
Lunes, 20 de octubre de 2025
Lunes, 20 de octubre de 2025
Colombia

Petro llama a consultas a su embajador en Washington en medio de profunda crisis con Estados Unidos

octubre 20, 2025
Por: Redacción NTN24
Gustavo Petro | Foto AFP
Gustavo Petro | Foto AFP
La Cancillería confirmó que Daniel García-Peña fue llamado a consultas en Bogotá, luego de que el mandatario estadounidense acusara públicamente al presidente Petro de “fomentar el narcotráfico” y anunciara el fin de subsidios a Colombia.

La crisis diplomática entre Colombia y Estados Unidos aumentó este viernes tras una nueva controversia protagonizada por el presidente estadounidense, quien desde su cuenta en Truth Social acusó al mandatario colombiano Gustavo Petro de ser “un líder del narcotráfico que fomenta la producción masiva de drogas”.

o

En respuesta, la Cancillería de Colombia informó oficialmente que el embajador Daniel García-Peña ha sido llamado a consultas en Bogotá. El anuncio fue realizado a través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores.

“La canciller Rosa Yolanda Villavicencio Mapy informa a la opinión pública que Daniel García-Peña, Embajador de Colombia ante los Estados Unidos de América, ha sido llamado a consultas por parte del presidente Gustavo Petro y ya se encuentra en Bogotá”, señala el texto oficial.

La medida llega pocas horas después de las declaraciones del presidente estadounidense, quien también afirmó que su país suspenderá los pagos y subsidios destinados a programas de cooperación en Colombia, calificándolos de “una estafa a largo plazo”.

o

En su publicación, el mandatario norteamericano sostuvo que Petro es “un líder poco reconocido y muy impopular, con una actitud fría hacia Estados Unidos”. Estas palabras han generado una ola de reacciones diplomáticas y políticas, tanto en Washington como en Colombia.

Temas relacionados:

Colombia

Donald Trump

Gustavo Petro

Crisis

Aranceles

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Qué mensaje envía Trump a Maduro con el despliegue militar más grande en décadas en el Caribe?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Voceros de candidatos presidenciales bolivianos hablan sobre los históricos comicios y posturas frente al régimen de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estamos en un momento muy tenso": analista geopolítico sobre declaraciones de Trump hacia Maduro y el régimen

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Qué rumbo tomará Bolivia tras el fin de la era socialista? Esto dicen los expertos

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump recibe a Zelenski tras conversación con Putin: ¿por qué se van a reunir?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"Maduro tiene sobre su pecho un cartel que lo califica como terrorista": Antonio Ledezma, exalcalde de Caracas

Ver más

Videos

Ver más
Despliegue militar | Foto AFP
Despliegue militar

El Pentágono, en respuesta a NTN24, no negó la existencia de operaciones de bombarderos y helicópteros de EE. UU. cerca de Venezuela y explicó el objetivo de estas acciones

Donald Trump y Nicolas Maduro / FOTO: EFE
Donald Trump

Donald Trump: "Maduro ha ofrecido todo, tienes razón, ¿sabes por qué? Porque sabe que no se puede joder con Estados Unidos"

Cupula chiavista / FOTO: EFE
Delcy Rodríguez

Propuesta enviada por Delcy y Jorge Rodríguez a EE. UU. rechazada por la Casa Blanca, incluía que Maduro renunciara en 3 años, según AP

Figura de José Gregorio Hernández (AFP)
José Gregorio Hernández

Estos son los milagros que llevaron a José Gregorio Hernández, el "médico de los pobres", a la santidad

Foto de referencia (Canva)
Elecciones en Colombia

¿Están bajo amenaza las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia por cuenta de la violencia?

Más de Actualidad

Ver más
Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Padrino López
Despliegue militar de Estados Unidos

Padrino López dice que EE.UU. planea entrar a Venezuela para cometer "asesinatos selectivos"

Lewis Mendoza, activista detenido por el régimen de Maduro
Presos políticos en Venezuela

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Opinión

Del desorden criminal al orden de la paz. Lo que silencia Pérez Esquivel

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Premio Nobel de la Paz

Premio Nobel, una bomba atómica contra la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Sol - Foto de referencia Canva
Clima

Científicos aseguran que septiembre de 2025 fue el tercero más cálido jamás registrado en la Tierra

James Comey | Foto: AFP
James Comey

Exdirector del FBI James Comey comparece ante la justicia estadounidense por obstrucción y falso testimonio ante el Congreso

Selección Colombia Sub 20 - AFP
Mundial Sub 20

Colombia se quedó con el tercer puesto del Mundial Sub-20 tras vencer a Francia e igualó su mejor actuación histórica en la categoría

Inflación en Venezuela / Foto AVN
Inflación en Venezuela

Inflación y devaluación: la verdadera guerra que libran los venezolanos a diario

Selección de Marruecos | Foto: AFP
Selección de Marruecos

Marruecos se clasificó a la final del Mundial Sub-20 tras derrotar a Francia en una agónica tanda de penales

Colombianos detenidos | Foto Canva
Colombia - Venezuela

“Mi hermano desapareció y al mes lo acusaron de mercenario”: la angustia de las familias colombianas con parientes detenidos en Venezuela

Real Oviedo vs. Barcelona - Foto AFP
Salomón Rondón

"Ni siquiera le sacaron tarjeta amarilla": el escandaloso pisotón que recibió Salomón Rondón contra el Barcelona

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda