Petro pidió la liberación de Enrique Márquez y los colombianos detenidos por el régimen venezolano: "Un pueblo dividido es fácil de invadir"

El pasado 7 de septiembre se cumplieron ocho meses desde la detención de Enrique Márquez, excandidato presidencial de Venezuela, por parte del régimen de Nicolás Maduro.

Cabe recordar que Márquez fue apresado por el régimen venezolano tras cuestionar en enero pasado la posesión de Nicolás Maduro en medio de los cuestionamientos de las elecciones del 28 de julio de 2024 en las que Edmundo González resultó ganador, de acuerdo a las actas publicadas por la oposición.

“Hoy se cumplen ocho meses desde que te arrancaron de nuestro lado. Ocho meses desde que la injusticia golpeó la puerta de nuestra casa para llevarse no solo a un hombre honesto, sino también a un esposo, un padre, un hijo, un venezolano íntegro que ha dedicado su vida al diálogo, a la democracia y al país que tanto amas”, escribió en una carta Sonia Lugo de Márquez, esposa del excandidato.

En las últimas horas, el presidente colombiano Gustavo Petro pidió la liberación de Márquez y los colombianos presos en Venezuela. Lo hizo a través de un mensaje que publicó en sus redes sociales en el que exigió “justicia” por parte del régimen.

“Ocho meses detenido lleva Enrique Márquez y con él decenas de colombianos en cárceles venezolanas”, comenzó escribiendo el jefe de Estado colombiano.

Petro también hizo referencia a la incesante presión estadounidense tras el despliegue militar en el mar Caribe y con el que no se ha mostrado de acuerdo. El mandatario indicó que “no se podrá defender Venezuela de la injusticia si la injusticia se ejerce desde el poder”. “La hora de la defensa de Venezuela, que implica la unión de su pueblo ha llegado. Un pueblo dividido es fácil de invadir. Hora del dialogo, la reconciliación y la unión en Venezuela”, agregó.