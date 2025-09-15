NTN24
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Lunes, 15 de septiembre de 2025
Gustavo Petro

"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

septiembre 15, 2025
Por: Luis Cifuentes
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
El mandatario colombiano se refirió a la medida adoptada por Estados Unidos por contra

Este lunes, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas ante los niveles récord alcanzados de los cultivos de coca y la producción de cocaína durante la administración de Gustavo Petro.

La decisión, que no elimina la cooperación por parte de Estados Unidos, fue duramente criticada por el presidente Gustavo Petro durante una reunión con su gabinete en la Casa de Nariño.

No vamos a estar bajo chantaje. A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos”, dijo Petro.

o

No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es un billón de pesos que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso”, añadió.

A su vez, señaló que “Estados Unidos deja de obligarnos y presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso. No más policías muertos”.

"Se acaba la dependencia del Ejército y de sus FFMM del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque, si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.

Al mismo tiempo le pidió resultados a Estados Unidos en materia de detener el consumo de fentanilo y cocaína.

o

“Hay es que descertificar al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y cocaína? Que me muestren los recursos a ver si son más o menos que los nuestros”, declaró.

Temas relacionados:

Gustavo Petro

Cultivos Ilícitos

Cultivos ilícitos en Colombia

Drogas

Lucha contra las drogas

Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los colombianos no podemos dejar que Petro nos defina, un personaje como ese no puede definir la identidad de un país": María Claudia Tarazona

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Tenemos pruebas; todo lo que tienen que hacer es ver la carga que quedó esparcida por todo el océano": Trump tras hundir segunda narcolancha venezolana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

El republicano Díaz-Balart lanzó dura advertencia a Maduro si no deja el poder en Venezuela: "Quedar en polvo y en una bolsa plástica"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Las protestas en la Vuelta a España fueron un hito justificable o un acto bochornoso sin precedentes?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

¿Qué efectos tendría para Colombia la descertificación, por parte de Estados Unidos, de la lucha contra las drogas?

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Cuáles son las consecuencias de una posible descertificación de EE. UU. a Colombia?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Charlie Kirk, influencer conservador asesinado, junto a su esposa Erika Kirk
Charlie Kirk

“Siempre decía que cuando se fuera, quería ser recordado por su valentía”: Erika Kirk, esposa del influencer conservador Charlie Kirk asesinado en la Universidad de Utah

Persecución del régimen a familias de opositores
Venezuela

Maduro revive la práctica más siniestra de las dictaduras: castigar a las familias de quienes se atreven a pensar distinto

Excavadora cerca del lugar donde se derrumbó una mina ilegal de oro que dejó a siete mineros atrapados en Colombia | Foto: AFP
Mineros

Al menos siete mineros quedaron atrapados tras el derrumbe de una mina ilegal en el suroeste de Colombia

Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez (EFE)
Narcotráfico

"En 90 segundos mostraremos el terror de Estado que se vive en Venezuela": creador se la serie 'Narcoterroristas', que expone el vínculo del Cartel de los Soles con la dictadura de Maduro

Jair Bolsonaro | Foto: EFE
Jair Bolsonaro

“Lo que vimos ayer fue una venganza y una reacción a todo lo que Bolsonaro significó en Brasil en los últimos años”: Marcel van Hattem, diputado federal, sobre la condena contra el expresidente

Más de Actualidad

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Nicolás Maduro y Diosdado Cabello - EFE
Cartel de Los Soles

"En España tenemos unos efectos muy directos de lo que es el Cartel de los Soles": eurodiputado Hermann Tertsch sobre resolución que pide incluir la red delictiva venezolana en la lista de organizaciones terroristas de la UE

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (AFP)
España

Gobierno español anuncia medidas "para detener el genocidio en Gaza" e Israel responde acusando a Pedro Sánchez de "antisemita"

Atentado en Cali, Colombia - Foto: AFP
Atentado

"Estamos en un año preelectoral que históricamente ha sido sangriento en el país": oficial en retiro sobre atentados en Colombia

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez - Foto EFE
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez rompen tabúes en Arabia Saudita y sus acciones son calificadas como "impuras"

Alligator Alcatraz | Foto: AFP
Alligator Alcatraz

Jueza federal niega petición del gobierno Trump y ratifica el cierre del centro de detención de migrantes Alligator Alcatraz en 60 días

Foto: AFP
Colombia

Léster y Telmo, los perros antiexplosivos que murieron en ataque a helicóptero en Antioquia

Bruce Willis y su esposa Emma Heming - AFP
Celebridades

Esposa de Bruce Willis reveló que ya no vive con él: "Hubiese querido eso para nuestras niñas"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda