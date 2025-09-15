"A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos": Petro reacciona a descertificación de Colombia en la lucha antidrogas por parte de la administración Trump

Este lunes, el gobierno de Estados Unidos hizo oficial la descertificación de Colombia en la lucha antidrogas ante los niveles récord alcanzados de los cultivos de coca y la producción de cocaína durante la administración de Gustavo Petro.

La decisión, que no elimina la cooperación por parte de Estados Unidos, fue duramente criticada por el presidente Gustavo Petro durante una reunión con su gabinete en la Casa de Nariño.

“No vamos a estar bajo chantaje. A mí no me preocupa la ayuda de Estados Unidos”, dijo Petro.

“No es que sea un berraco error 450 millones de dólares cuando es un billón de pesos que se pierde en una subida de la tasa de interés de la deuda externa. O sea, en un segundo se pierde eso”, añadió.

A su vez, señaló que “Estados Unidos deja de obligarnos y presionarnos a llevarnos de la sustitución voluntaria a la forzada, se acabó eso. No más policías muertos”.

"Se acaba la dependencia del Ejército y de sus FFMM del armamento de los Estados Unidos, no más limosnas ni regalos”, agregó.

En ese sentido, sostuvo que “al ejército de Colombia le va mejor si compra sus armas o las hace con nuestros recursos propios, porque, si no, no será un ejército de la soberanía nacional”.

Al mismo tiempo le pidió resultados a Estados Unidos en materia de detener el consumo de fentanilo y cocaína.

“Hay es que descertificar al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué ha hecho para frenar el consumo de fentanilo y cocaína? Que me muestren los recursos a ver si son más o menos que los nuestros”, declaró.