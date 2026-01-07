Trump ordenó la expulsión de asesores de China, Rusia, Cuba e Irán de Venezuela, según The New York Times

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión para que agentes de China, Rusia, Irán y Cuba, que operan en el país, sean expulsados de Venezuela.

Según informó el medio The New York Times, la Casa Blanca le comunicó a Delcy Rodríguez que debe de “expulsar” a agentes de estos países que operan en Caracas.

Además, de que debe de desvincularse de los acuerdos tanto económicos como de seguridad que sostenga con agentes o asesores de estos países.

De acuerdo con otros medios estadounidenses como ABC News, fuentes cercanas a la administración Trump, el objetivo es que Venezuela esté asociado únicamente con empresas y compradores norteamericanos, sobre todo en el sector petrolero.

The New York Times detalló que, funcionarios estadounidenses que solicitaron estar en el anonimato, le comentaron que los militares y espías de Rusia, China, Cuba e Irán serán expulsados de Venezuela.

Mientras que algunos diplomáticos con nacionalidad de alguno de estos países tendrán permitido permanecer en el país.

Esto haría parte de las exigencias que le impuso la administración de Donald Trump a Delcy Rodríguez como parte del plan que Estados Unidos tiene para Venezuela tras el arresto del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras la incursión norteamericana.

Tras una audiencia ante senadores a puerta cerrada en el Capitolio, Rubio insistió que su administración "no está improvisando" y aseguró que ya tienen un plan para el país sudamericano.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.