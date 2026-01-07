NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
Administración Trump

Trump ordenó la expulsión de asesores de China, Rusia, Cuba e Irán de Venezuela, según The New York Times

enero 7, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Esto haría parte de las exigencias que le impuso la administración de Donald Trump a Delcy Rodríguez como parte del plan que Estados Unidos tiene para Venezuela.

El gobierno de Estados Unidos ha intensificado su presión para que agentes de China, Rusia, Irán y Cuba, que operan en el país, sean expulsados de Venezuela.

Según informó el medio The New York Times, la Casa Blanca le comunicó a Delcy Rodríguez que debe de “expulsar” a agentes de estos países que operan en Caracas.

Además, de que debe de desvincularse de los acuerdos tanto económicos como de seguridad que sostenga con agentes o asesores de estos países.

De acuerdo con otros medios estadounidenses como ABC News, fuentes cercanas a la administración Trump, el objetivo es que Venezuela esté asociado únicamente con empresas y compradores norteamericanos, sobre todo en el sector petrolero.

o

The New York Times detalló que, funcionarios estadounidenses que solicitaron estar en el anonimato, le comentaron que los militares y espías de Rusia, China, Cuba e Irán serán expulsados de Venezuela.

Mientras que algunos diplomáticos con nacionalidad de alguno de estos países tendrán permitido permanecer en el país.

Esto haría parte de las exigencias que le impuso la administración de Donald Trump a Delcy Rodríguez como parte del plan que Estados Unidos tiene para Venezuela tras el arresto del líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó este miércoles que Estados Unidos tiene un plan para Venezuela tras la incursión norteamericana.

Tras una audiencia ante senadores a puerta cerrada en el Capitolio, Rubio insistió que su administración "no está improvisando" y aseguró que ya tienen un plan para el país sudamericano.

"Les hemos detallado los planes. Se lo hemos descrito", insistió Rubio tras declaraciones críticas de senadores demócratas.

Temas relacionados:

Administración Trump

Cae Maduro en Venezuela

Delcy Rodríguez

Régimen de Maduro

Rusia

China

Cuba

Irán

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

El gobernador de Florida habla de la posibilidad de que Maduro enfrente cargos estatales de forma paralela al proceso federal que ya pesa en su contra

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Actualidad

Ver más
Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Ataques a lanchas - Captura de video
Ataques

EE. UU. confirmó ataques a tres narcolanchas en los que hubo sobrevivientes: “Se notificó a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate”

Donald Trump. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Luis Díaz sobre el juego ante Portugal y el papel de James Rodríguez - Fotos: AFP
Luis Díaz

Luis Díaz habló de lo que será el duelo de Colombia ante Portugal en el Mundial 2026 y se refirió al "tiempo que le queda" a James Rodríguez en la selección

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez cambia su descripción de perfil en redes y despacha con un cuadro de Maduro y Cilia junto a los de Chávez y Bolívar

Marte | Foto Canva
Marte

Existen regiones de Marte en donde está prohibido explorar: esta es la poderosa razón

Miembros de las Fuerzas Armadas Bolivarianas y Donald Trump - Fotos: AFP
Cartel de Los Soles

Exmilitar del régimen entregó detalles al gobierno de los Estados Unidos sobre los líderes del Cartel de los Soles

Ataques a lanchas - Captura de video
Ataques

EE. UU. confirmó ataques a tres narcolanchas en los que hubo sobrevivientes: “Se notificó a la Guardia Costera que activara el sistema de búsqueda y rescate”

Donald Trump. (AFP)
Cae Maduro en Venezuela

"Entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad" entregará el régimen de Venezuela en manos de Delcy Rodríguez a Estados Unidos, anuncia Donald Trump

Serie A

Por primera vez en su historia, partido de la Serie A italiana se disputará en el extranjero

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre